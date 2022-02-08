الامارات | إغلاق مطعم شاورما في السعودية لسبب "طريف".. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعم شاورما في السعودية لسبب "طريف".. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لافتة تكشف عن سبب "طريف" لإقفال مطعم شاورما في مدينة الزلفي بالمملكة العربية السعودية.

وتداول رواد وصفحات مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر لافتة وضعت أمام المطعم، وكتب عليها: "عملائنا الكرام.. مطعم شاورما صح ليس مغلقًا للتحسينات، بس معلم الشاورما راح يتزوج".

كما كتب على اللافتة أيضا: "لا تنسونه من الدعاء.. وشكرا". وحظي هذا المقطع على تفاعل واسع بمواقع التواصل لطرافته.

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