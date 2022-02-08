الامارات | «القلب المحطم».. خطر قاتل يهدد حياة النساء

شكرا لقرائتكم خبر عن «القلب المحطم».. خطر قاتل يهدد حياة النساء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت مراكز طبية أمريكية كبرى من متلازمة جديدة بدأت في الانتشار بين النساء خصوصا، ‏تدعى «القلب المحطم».‏

تعرّف متلازمة «القلب المحطم»، واسمها الحقيقي هو «تاكوتسوبو كارديوميوباثي»، بأنها «حالة قلبية قد تكون ناجمة عن الإجهاد»، الناجم عن تداعيات الحياة عن بعد انتشار «كورونا» المستجد.



وقال أطباء « هذا الاضطراب ناتج عن الإجهاد العاطفي أو الجسدي الشديد الناجم عن فيضان من الهرمونات، ومن الممكن أن تكون الحالة مميتة لأنها تجعل القلب يضخ الدم بكفاءة أقل».



وشاركت إحدى المصابات بالمتلازمة، كاي أبرامسون تجربتها الشخصية مع الحالة، فقالت: «شعرت بقلبي وكأنه ينبض من صدري، وشعرت أن الدم لا يمكن أن يخترق القلب بالسرعة الكافية».

وأشارت أبرمسون إلى أن أطبءها سألوها عما إذا كانت تعاني من ضغط شديد، وأشاروا إلى أن شرايينها بدت على ما يرام، وأوضحت أنها كانت تشعر بتوتر شديد، ويرجع ذلك في الغالب إلى المضاعفات الناجمة عن الوباء العالمي.

وقالت لأطبائها: «إن (كوفيد-19) مستمر، وكما تعلمون لا يمكنني الخروج والقيام بمهامي الاعتيادية، لقد أغلقنا، لذا نعم لقد كنت تحت الكثير من التوتر».

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن شبكة «إيه بي سي» الأمريكية قول مدير مركز باربرا سترايسند للقلب في مستشفى سيدارز سيناي في لوس أنجلوس، الدكتور نويل بيري ميرز أن «هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت الزيادة في التشخيص هي نتيجة مباشرة للوباء أم لا».

وقال: «لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن نلوم"كوفيد"حقا، لكن أمراض القلب هي القاتل الرئيسي للنساء في جميع الأعمار، بما في ذلك المراهقات والنساء في منتصف العمر والنساء الأكبر سنا، وهذا مجرد عنصر من مكونات هذا القاتل الرئيسي، لذلك فهو حقا شيء يحتاج إلى معالجة».

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