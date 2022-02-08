الامارات | كويتي يقتل صديقه دهسا في الصحراء ويهرب.. والسلطات تتدخل

شكرا لقرائتكم خبر عن كويتي يقتل صديقه دهسا في الصحراء ويهرب.. والسلطات تتدخل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت السلطات الكويتية مواطنا هاربا بعد قتله صديقه، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "الراي" أن رجال المباحث الجنائية تمكنوا من ضبط المتهم بقتل صديقه في "بر (صحراء) الوفرة" بعد أن دهسه بالسيارة عمدا على خلفية حدوث مشاجرة بينهما.

وأقر المتهم بارتكابه للجريمة وتفاصيل عملية الدهس خلال التحقيق معه، فيما تم تحويله للنيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية بحقه، طبقا للصحيفة.

ولم يصدر من وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل إضافية عن الحادثة.

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