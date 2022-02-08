بعد حصول هاني شاكر عليها.. ما أسعار ومميزات جنسية دول الكاريبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشف الفنان هاني شاكر، خلال فيديو انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعاقده للحصول على جواز سفر وجنسية دول الكاريبي.

هاني شاكر ظهر في الفيديو أثناء قيامه بالتوقيع على عقد في شركة للاستثمارات، معلقًا: "سعيد إني معاكم"، وجاء صوت مصورة الفيديو، لتؤكد أن هاني يوقع على عقد للحصول على جنسية وجواز سفر دول الكاريبي عن طريق الاستثمار، ليعلق هو: "خطوة جميلة وأنا سعيد بالخطوة دي جدا".

الخليج 365 يستعرض في هذا التقرير، مميزات الحصول على جنسية دول الكاريبي، وفقا لموقع karibi.

هل تؤثر جنسية دول الكاريبي على الجنسية الأصلية؟

الحصول على جواز سفر وجنسية دول الكاريبي، لا يؤثر بأي حال على الجنسية الأصلية لأي شخص، ويتم الحصول عليها من خلال الدخول في مشاريع استثمارية.

تكلفة جواز السفر الكاريبي

تتراوح تكلفة الحصول على جواز سفر دول الكاريبي، ما بين 100 إلى 150 ألف دولار، ما يعادل من مليون و570 ألف جنيه إلى مليوني و355 ألف جنيه مصري، باختلاف برامج الاستثمار.

مميزات جواز السفر الكاريبي

يمكن لحامل جواز السفر "الكاريبي"، دخول إلى ما يقرب من 150 دولة حول العالم بدون تأشيرة، وعلى رأس هذه الدول المملكة المتحدة البريطانية، ودول الاتحاد الأوروبي، وسنغافورة، وماليزيا، وغالبية بلدان أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى البلدان الأفريقية الرئيسية.

تمنح 15 دولة من الدول الأعضاء في مجموعة الكاريبي لمواطنيها جواز السفر الكاريبي، وتشكل هذه الدول جزءاً من مجموعة الكاريبي، حيث يمكن التنقل منها إلى بقية المناطق أو حول العالم، ويمكن لحاملي جواز السفر الكاريبي الحصول على الإقام بكلّ سهولة، وتأسيس حياتهم في معظم الدول الـ 15 الأعضاء.

وتشمل مجموعة دول الكاريبي: أنتيجوا وباربودا، الباهاما، باربادوس، بليز، دومينيكا، جرينادا، جيانا، هايتي، جامايكا، مونتسرات، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت والجرينادين، سورينام، وترينيداد وتوباجو.

يمكنك الإقامة في المملكة المتحدة لمدة 6 أشهر عند كل زيارة.

لا يوجد ضريبة على الثروات، أو الهبات، أو الميراث، أو الدخل الأجنبي، أو أرباح رأس المال.

شروط امتلاك جواز السفر الكاريبي

لا يتطلب امتلاك جواز السفر الكاريبي بغرض الاستثمار أية مؤهلات لحامله أو أية اختبارات خاصة باللغة أو مقابلات، كما أنه لا توجد حاجة للإقامة الفعلية في البلد من أجل الحصول على الجنسية الكاريبية أو الاحتفاظ بها.

اقرأ ايضاً: مواليد هذه الأبراج مهوسون بـ"الشوبينج".. هل أحدهم في حياتك؟