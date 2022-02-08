تبدو صحية.. هذه العادات قد تزيد من دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لقد جربنا جميعًا العديد من الحيل والنصائح التي يمكن أن تساعدنا في إنقاص الوزن بشكل أسرع وتحسين صحتنا، بينما يستبعد الكثير منا مجموعات غذائية معينة معروفة بإبطاء عملية التمثيل الغذائي، يشرب الكثير منا الماء أثناء الجلوس حتى لا تتراكم الدهون على البطن.

الإنترنت مليء بالأفكار والنصائح المتعلقة بالصحة وفقدان الوزن، ولكن هل نتحقق من مدى فعالية أي منها؟ نقدم لك اليوم خمس عادات "تبدو صحية" والتي تعمل على زيادة دهون البطن، وفقا لموقع timesofindia.

عدم النوم الكافي بسبب التدريبات

التدريبات في الصباح الباكر مهمة لأنها مفيدة للغاية، تعزز ممارسة الرياضة في الساعات الأولى من الصباح عملية التمثيل الغذائي بطريقة أفضل بكثير من التمارين المسائية ويمكن أيضًا أن تمنحك بداية رائعة ليومك، ولكن إذا كنت تتنازل عن الحد الأدنى من النوم لمدة سبع ساعات لخوض تمرينك الصباحي، فسيؤدي ذلك إلى نتائج عكسية، قلة النوم مسؤولة عن زيادة الوزن بسبب اضطراب ساعة الجسم وعمل الجسم.

ممارسة الرياضة كل يوم

الإفراط في كل شيء أمر سيء، من المهم للغاية إعطاء جسمك وقتًا للراحة والتعافي. يعد اتباع نظام تمرين منتظم أمرًا جيدًا ويساعد في الحفاظ على التناسق، لكن التمارين الرياضية كل يوم لا تترك أي وقت لإصلاح التآكل والتلف الذي يحدث للجسم أثناء التمرين، تأكد من ترك يومًا أو يومين في الأسبوع حتى يتعافى جسمك ويعمل بكفاءة.

النوم المفرط

على الرغم من أن قلة النوم ضار بالصحة، فإن الإكثار منه ليس جيدًا أيضًا، يمكن أن يؤدي تجاوز فترة النوم البالغة ثماني ساعات إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وحتى السمنة، النوم سبع إلى ثماني ساعات كل يوم كافٍ للجسم ولا يجب تجاوزه، كما أنه يؤثر على عملية التمثيل الغذائي ويؤثر عليه بشكل سلبي.

تناول أطعمة قليلة الدسم وخالية من السكر

غالبًا ما ينتهي الأمر بالأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا إلى اشتهاء الأطعمة السكرية المحظورة كجزء من نظامهم الغذائي، للتعويض عن المذاق مع استبعاد السعرات الحرارية، يتحولون إلى الأطعمة قليلة الدسم والتي "لا تحتوي على سكر مضاف"، على الرغم من أنها قد تشكل خيارات صحية تساعد على إنقاص الوزن، إلا أن هذه الأطعمة قد تحتوي على مواد حافظة ومحليات صناعية يمكن أن تحبط محاولات فقدان الوزن

عدم تناول صفار البيض

تعتبر إضافة البروتينات إلى نظامك الغذائي من أهم الخطوات نحو إنقاص الوزن.

لإنقاص الوزن، من الضروري تناول المزيد من البروتين والدهون في نظامك الغذائي.

يعتبر البيض من أغنى مصادر البروتين ويقوم الناس بإزالة صفار البيض للتخلص من "الدهون" الموجودة في البيض، ومع ذلك، فإن هذا يحرم أيضًا أحد الفيتامينات والكولين الموجودة في صفار البيض.

يرتبط نقص فيتامين د في الجسم بزيادة الوزن، الصفار أيضًا ممتلئ جدًا وفي غيابه، تصبح البيضة خيارًا أقل إشباعًا للطعام.