من بينها بورا بورا.. أسوأ 5 أماكن للسفر وحدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

السفر مع العائلة أو الأصدقاء يكون ممتعًا، سواء كنت تبحث عن إجازة شاطئية هادئة أو رحلة تزلج، أو رحلة استكشافية في المدينة، فإن الخيارات تبدو لا حصر لها.

ولكن عند الذهاب بمفردك، من المهم التأكد من أنك تتجه إلى مكان يلائم الأفراد بدون مجموعة، ويلتزم بإجراءات الوقاية من كورونا، وهو آمن للأشخاص الذين يخططون للاستكشاف بمفردهم.

على الرغم من أنك قد تقابل أصدقاء على طول الطريق، إلا أنك تريد التأكد من أن الوجهة التي تختارها مناسبة، وبالتأكيد بعض الأماكن ليست مخصصة للسفر الفردي. تابع القراءة لمعرفة أسوأ أماكن للسفر بمفردك، بحسب ما نقل موقع "bestlifeonline".

1بورا بورا

إذا كنت تبحث عن طعم الجنة ووجود الشواطئ النقية، فإن بورا بورا هي المكان المناسب، وهي وجهة مناسبة جدا في شهر العسل، أما إذا كنت ستذهب منفردا ستشعر أنك وحيد دائمًا.

2تنزانيا

تقدم تنزانيا السافانا ورحلات السفاري الجميلة المليئة بالحياة البرية ما يجعلها مكانًا مثاليًا لقائمة السفر الخاصة بك.

ومع ذلك، فهي ليست بالضرورة أفضل وجهة للمغامرة بمفردك بسبب التكلفة الباهظة.

من المحتمل أن تقضي يومًا كاملاً في سيارة تسير في رحلات ألعاب، لذلك زيارة بتنزانيا يكون في رحلات جماعية.

3تركمانستان

إذا كنت تبحث عن بوابة طريق الحرير، فقد تكون تركمانستان جذابة بالنسبة لك، لكن السفر إلى هناك قد يكون صعبًا.

من أجل زيارة البلد، فأنت بحاجة إلى تأشيرة يجب أن تحصل عليها شركة تشغيل محلية، وأنت بحاجة إلى دليل لزيارة أي مكان خارج العاصمة عشق أباد.

في حين أن هذا يعني أن لديك سائقًا لنفسك، فقد يكون هذا مكلفًا، ولذا فإن الانضمام إلى مجموعة يقلل السعر.

4جيبوتي

تشتهر جيبوتي بمناظرها الطبيعية الجميلة والفريدة من نوعها مع البراكين المنقرضة والبحيرات المالحة، وبالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بالعديد من عجائب الطبيعة، يمكن أن تكون هذه الدولة مغرية.

ولكن مثل بعض الأماكن السابقة في هذه القائمة، قد يتعذر الوصول إلى جيبوتي، ما قد يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمسافرين الفرديين، فالمواقع الرئيسية في جيبوتي بعيدة عن العاصمة، ولا توجد وسائل نقل عام حقيقية يمكن الحديث عنها، لذلك تحتاج إلى استئجار سائق، وقد يكون ذلك مكلفًا بالطبع إذا لم يكن لديك أحد لتقسيم التكاليف معه.