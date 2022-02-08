الامارات | منشآت اردنية تجبر مصابي «كورونا» على العمل والاختلاط

شكرا لقرائتكم خبر عن منشآت اردنية تجبر مصابي «كورونا» على العمل والاختلاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت فرق التفتيش في العاصمة الاردنية عمّان منشأة أجبرت موظفين مصابين بفيروس كورونا على العمل داخلها والاختلاط. حسب

وقال محافظ العاصمة ياسر العدوان في تصريحات صحافية إنّ منشآت تجبر الموظفين المصابين كورونا بالعمل داخلها بحجة أنه لا يوجد بديل عن الموظف.

وأكد العدوان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشأة، قائلا: «أي منشأة تجبر المصابين بكورونا على العمل والاختلاط تغلق وتحول للمدعي العام».

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