الامارات | هل تتوقف الامهات عن الانجاب!.. رحم اصطناعي تنمو فيه الأجنة

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتوقف الامهات عن الانجاب!.. رحم اصطناعي تنمو فيه الأجنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر علماء صينيون رحماً اصطناعياً تنمو فيه الأجنة بأمان ومربية آلية لمراقبتهم والاعتناء بهم.

وذكرت صحيفة "بيوميدينغ" الصينية أن العلماء في مدينة سوتشو بمقاطعة جيانغسو شرق الصين طوروا نظام ذكاء اصطناعي يمكنه مراقبة الأجنة والعناية بهم أثناء نموهم في بيئة رحم اصطناعي مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يكون قفزة لمستقبل الإنجاب في بلد يواجه أدنى معدلات المواليد منذ عقود.

ولفت العلماء في ورقة بحثية إلى أن النظام الآلي أو المربية التي تم إنشاؤها يمكنها مراقبة الأجنة بتفاصيل غير مسبوقة على مدار الساعة لافتين إلى أنها ترعى عدداً كبيراً من أجنة الحيوانات في الوقت الحالي في إطار تجارب دقيقة لآلية العمل.

ويمكن لنفس التكنولوجيا أن تلغي الحاجة إلى حمل المرأة لطفلها ما يسمح للجنين بالنمو بشكل أكثر أماناً وكفاءة خارج جسدها.

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