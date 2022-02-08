يمنع الجلطات ويقي من نزلات البرد.. ما فوائد تناول التمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يحتوي التمر بكل أنواعه على عناصر مغذية وفيتامينات ومعادن تقدم فائدة كبيرة للجسم، وحدد الخبراء أهم فوائد التمر التي تؤثر إيجابيا على الصحة، نستعرضها وفق ما نقل موقع "healtline".

- يخفف من أعراض نزلات البرد

له خاصية طرد البلغم وتهدئة السعال، وذلك بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه.

- يحسن معدل ضغط الدم

تناول التمور بانتظام يحسن توازن ضغط الدم ويحسن الحالة الصحية للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

- يحمي خلاياك من التلف

يحتوي التمر على نسبة عالية من مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة، ما تضمن حماية الخلايا من التلف بتأثير الجذور الحرة.

- يحسن صحة العظام

يحتوي التمر على البورون، الذي يعزز صحة العظام، وأظهرت دراسة أخرى أن المعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم الموجودة في التمر تقوي عظامنا وتحارب أمراض مثل هشاشة العظام.

- يحارب التوتر والاكتئاب

يحتوي التمر على فيتامين ب 6، والذي ثبت أنه يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين والنورادرينالين، مما يحسن صحة الدماغ، كما ينظم السيروتونين حالتك المزاجية، بينما يقاوم النوربينفرين الإجهاد.

- يعطيك دفعة كبيرة من الطاقة

التمر غني بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة مما يجعله الوجبة الخفيفة المثالية، كما أنه يوفر دفعة دائمة من الطاقة بفضل السكريات مثل الفركتوز والجلوكوز، فإنه لا يزيد من طاقتك فحسب، بل يساعد أيضًا على استعادتها بسرعة بعد القيام بشيء متعب مثل التمرين أو ممارسة الرياضة.

- يمنع أمراض القلب

يقلل التمر من مستويات الدهون الثلاثية ويقلل من الإجهاد التأكسدي، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب وتصلب الشرايين والجلطات، ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فضلاً عن الأمراض القلبية الأخرى.

- يقوي الذاكرة

يحتوي التمر على نسبة عالية من الجلوكوز، مما يساعد على تنشيط الدماغ، حيث بفضل تناوله لتحسن الانتباه والقدرات التحليلية.

- يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون

يحمي التمر الجهاز الهضمي والأمعاء من البكتيريا الضارة وبالتالي يقلل من خطر انتشارها إلى القولون، ويزيد من نمو البكتيريا الجيدة التي تحمينا من نمو الخلايا السرطانية في القولون.

- يخفف من أعراض الحساسية الموسمية

أظهرت دراسة أن نخيل التمر فعال في تقليل العديد من علامات الالتهاب لدى مرضى الحساسية الموسمية.

- فقدان الوزن

يساعد التمر أيضًا في إنقاص الوزن، وذلك بفضل الألياف التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة وتمنع حدوث طفرات في جلوكوز الدم.

- يحسن صحة الجهاز الهضمي

التمر غني بالألياف ويتطلب جهازنا الهضمي الألياف ليعمل بشكل صحيح، كما يمنع تناول الألياف الإمساك ويعزز حركة الأمعاء المنتظمة.