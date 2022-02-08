"بتتعب جدا طول الوقت؟".. احذر من نقص 4 فيتامينات بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتبر التعب شكوى شائعة في هذا الوقت من العام، ولكن إذا كنت تشعر بالتعب المستمر - بغض النظر عن مقدار نومك - فقد يكون نظامك الغذائي هو السبب.

لكن هل تشعر دائما بالتعب؟.. إذا كان النوم الجيد ليلاً لا يجعلك تشعر بالانتعاش، فقد تفقد طاقتك بسبب نقص الفيتاميناتـ هناك نقص في 4 فيتامينات يسبب الخمول، وفقا لموقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

يمكن أن يكون الشعور بالتعب، بغض النظر عن مقدار الراحة، علامة على وجود مرض أو حالة صحية أساسية.

تعرف هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) التعب بأنه "عندما يكون الإرهاق غالبًا ولا يتم التخلص منه بالنوم والراحة".

ومع ذلك، فإن العديد من الحالات الصحية بما في ذلك نقص الفيتامينات يمكن أن تجعلك تشعر بالارتباك.

إذا كنت تعاني من الإرهاق، فتأكد من التحدث إلى طبيبك لاستبعاد أي حالات صحية خطيرة، فقد يسألك أيضًا عن نظامك الغذائي لتقييم ما إذا كان نقص الفيتامينات قد يجعلك تشعر بالخمول.

فيما يلي أربع حالات من نقص الفيتامينات الشائعة التي يمكن أن تسبب لك الشعور بالنعاس والتعب الدائم.

فقر الدم بسبب نقص الحديد

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو أحد الأسباب الطبية الأكثر شيوعًا للشعور بالإرهاق.

تشمل الأعراض الأخرى لانخفاض مستويات الحديد الشعور بضيق التنفس وخفقان القلب وشحوب الجلد.

لتشخيص إصابتك بنقص الحديد، سيحتاج طبيبك إلى إجراء فحص دم.

قد يوصف لك بعد ذلك قرصًا من الحديد لزيادة مستويات الحديد لديك، وسيتم نصحك بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد.

تشمل الأطعمة الغنية بالحديد الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والحبوب المضاف إليها الحديد واللحوم والبقوليات مثل العدس.

نقص فيتامين D

ينتج جسمك فيتامين د بشكل طبيعي من ضوء الشمس، ولكن خلال أشهر الشتاء، فربما تكون قد لاحظت نقصًا في أشعة الشمس.

أوصت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، بتناول مكمل فيتامين (د) بين أكتوبر ومارس، لأن ضوء النهار ليس قوياً بما يكفي لأجسامنا لإنتاج ما يكفي من فيتامين (د) بمفردها.

إذا كانت مستويات فيتامين د لديك منخفضة، فقد تلاحظ أعراضًا تشمل الشعور بالتعب الشديد، وحتى المعاناة من تغيرات في مزاجك، مثل الشعور بالاكتئاب.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د أيضًا إلى ضعف عظامك بمرور الوقت، ويرتبط هذا النقص عادةً بتطور الكساح عند الأطفال.

فقر الدم بسبب نقص حمض الفوليك

نقص فيتامين ب 12، المعروف أيضًا باسم فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك، هو سبب شائع آخر للأشخاص الذين يعانون من التعب الشديد.

إذا كنت تعتقد أن أوجه القصور في نظامك الغذائي قد تجعلك تشعر بالارتباك، فتحدث إلى طبيبك حول تناول مكمل.

يوجد فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في اللحوم ومنتجات الألبان، بما في ذلك اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض.

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا، فيمكنك البحث عن الأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12 مثل بعض الحبوب، ولكن قد يكون من الأنسب تناول مكمل فيتامين ب 12.

نقص فيتامين سي

بعض العلامات المبكرة لانخفاض مستويات فيتامين سي هي التعب وانخفاض الحالة المزاجية.

يمكن أن تظهر هذه العلامات التحذيرية قبل أن تصاب بنقص كامل في فيتامين سي، لذلك لا يجب أن تتجاهلها حيث يمكنك منع الأعراض الأكثر خطورة عن طريق الإصابة بها مبكرًا.

يجب أن تكون قادرًا على الحصول على كل فيتامين C الضروري من نظامك الغذائي، طالما أنك تحصل على كمية كافية من الفاكهة والخضروات.

تشمل المصادر الجيدة لفيتامين C الفواكه الحمضية والفلفل والفراولة والبروكلي والبطاطس.