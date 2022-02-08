الامارات | أسباب تحرمك من النوم تتطلب مراجعة الطبيب

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تحرمك من النوم تتطلب مراجعة الطبيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشعر الكثير من الأشخاص بالإجهاد و الرغبة في العودة إلى النوم فور استيقاظهم، و يعود ذلك غالباً لعدة أسباب مثل الإرهاق، أو عدم الذهاب إلى النوم في وقت مبكر، أو الحصول على قدر كاف من النوم، لكن قلة النوم بشكل مستمر يجب ان تكون دافعا لك لمراجعة طبيب، وبحسب «اكسبريس» هناك العديد من الاسباب التي تحرمك من النوم وهي ذات منشأ مرضي تحتاج الاهتمام منها:.

فقر الدم و نقص الحديد

يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بسبب نقص الحديد، غالبًا بسبب فقدان الدم أو الحمل و في أغلب الأحيان، يتم علاجه بأقراص الحديد الموصوفة من قبل الطبيب العام وبإدراج المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي.

قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية قد يشكل خطورة على الشخص إن لم يتم علاجها بالشكل الصحيح ولكن يتم معالجة هذه الحالة ببساطة حيث تنص NHS على ما يلي: «غالبًا ما يمكن علاج الغدة الدرقية الخاملة بنجاح عن طريق تناول أقراص هرمونية يومية لتحل محل الهرمونات التي لا تصنعها الغدة الدرقية. في أغلب الحالات يكون السبب وراء هذه الحالة هو أن»معظم الحالات ناتجة عن مهاجمة الجهاز المناعي للغدة الدرقية وإتلافها أو بسبب تلف الغدة الدرقية الذي يحدث أثناء بعض علاجات فرط نشاط الغدة الدرقية أو سرطان الغدة الدرقية.«و لا يوجد طريقة لمنع هذه الحالة من الحدوث ولكن يجب الحرص على الالتزام بالعلاج عند حدوثها.

انقطاع النفس أثناء النوم



تحدث هذه الحالة التي تسمى ب «Sleep apnoea» عند توقف التنفس أثناء النوم و بالتالي يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة بعدم القدرة على أخذ قسط كافٍ من النوم. تشمل الأعراض توقف التنفس، وإصدار أصوات أو الاختناق أثناء النوم، والشخير بصوت عالٍ والاستيقاظ كثيرًا.للتعرف على ما إن كنت تعاني من هذا المرض توصي NHS بالطلب من شخص ما بالبقاء معك أثناء النوم لتحديد ما إذا كانت لديك أعراض المرض حيث قد يكون من الصعب التعرف عليها بنفسك.

الاكتئاب

هنالك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى الاكتئاب حيث تختلف الأعراض من شخص لآخر، ولكن الشعور بالتعب عند الاستيقاظ يمكن أن يكون من الأعراض الرئيسة لهذا المرض الذي لا يأخذه البعض على محمل الجد و يعتبرونه أمراً تافهاً ولكنه في الحقيقة ووفقاً ل NHS فهو ” مرض حقيقي وله أعراض حقيقية ونتائج سيئة على الصحة.

الصدمات العاطفية

يمكن أن تؤدي الصدمة العاطفية أيضًا إلى نمط نوم متقطع حيث تقول NHS:» انفصال العلاقة يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب والإرهاق.«فعلى وجه الخصوص، قد يلاحظ الناس أنهم يشعرون»بالتعب طوال الوقت" أو قد لا ينامون كالمعتاد.لذلك، إذا كنت قلقًا بشأن التعب غير المبرر وتعتقد أنه يمكن أن يكون مرتبطًا بصحتك العقلية، فمن المهم التحدث إلى طبيب عام كما لو كانت أعراضك ناتجة عن حالة جسدية.

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