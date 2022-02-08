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الامارات | عطلة شتوية غير مسبوقة في مدارس الكويت.. 76 يوماً

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شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة شتوية غير مسبوقة في مدارس الكويت.. 76 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت وزارة التربية في الكويت المدارس الحكومية عطلة شتوية طويلة الأمد، تجاوزت الشهرين في بعض المراحل، إذ بلغت في قسم من المرحلة الابتدائية 76 يوماً، منذ تعطيل طلابها في 20 ديسمبر الماضي، وحتى عودتهم في 6 مارس المقبل، بدلاً من الموعد الذي كان مقرراً 13 فبراير الجاري.

وصف مصدر تربوي لصحيفة " الرأي" قرار تمديد موعد الفصل الدراسي الثاني إلى 6 مارس أملاً في عبور موجة «» بسلام، بـ«السابقة» في تاريخ الوزارة، التي لطالما عانت من ظاهرة الغياب قبل العطل وبعدها، فيما أكدت «التربية» أنه سيتم تعويض الطلبة من خلال زيادة الأيام الفعلية للدراسة وتعديل التقويم الدراسي.

وأكد أنه «لم يسبق للوزارة أن منحت طلابها عطلة بهذه المدة، حيث تبلغ في الصفوف من السادس إلى الحادي عشر 55 يوماً منذ تعطيل طلابها في 10 يناير الماضي، فيما تبلغ لدى طلبة الصف الثاني عشر 41 يوماً».

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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