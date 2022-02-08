الامارات | 90% من المرضى يكتشفونه بعد فوات الاوان.. علامات مبكرة على«الفشل الكلوي»

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شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من المرضى يكتشفونه بعد فوات الاوان.. علامات مبكرة على«الفشل الكلوي» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر الفشل الكلوي من الامراض الصعبة والتي تهدد الحياة، وحسب موقع "كونسلتو"، فقد وصف المركز الامريكي للسيطرة على الأمراض الفشل الكلوي بأنه «المرض الصامت»، مؤكدا أن 90% من المرضى لا يكتشفون الإصابة به إلا في المراحل المتقدمة.
ونقلت وكالة " سبوتنيك" عن الموقع بعض العلامات قال الأطباء إنها دليل على وجود هذا المرض الصامت، أو على الأقل كونه قريبا من من تظهر عليه تلك العلامات، ومنها:
أبرز علامات الفشل الكلوي
- قلة التبول، حيث يشهد البول مجموعة من التغييرات عند الإصابة بالفشل الكلوي، ليس في الكمية فقط، بل في الشكل أيضًا، فيظهر بشكل رغوي، نتيجة لاحتوائه على كمية عالية من البروتين.
- تورم الساقين والكاحلين والقدمين، بسبب احتباس السوائل في الجسم.
- ضيق شديد في التنفس.
- خمول وإرهاق عام
- شعور مستمر الغثيان
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