الامارات | 90% من المرضى يكتشفونه بعد فوات الاوان.. علامات مبكرة على«الفشل الكلوي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من المرضى يكتشفونه بعد فوات الاوان.. علامات مبكرة على«الفشل الكلوي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر الفشل الكلوي من الامراض الصعبة والتي تهدد الحياة، وحسب موقع "كونسلتو"، فقد وصف المركز الامريكي للسيطرة على الأمراض الفشل الكلوي بأنه «المرض الصامت»، مؤكدا أن 90% من المرضى لا يكتشفون الإصابة به إلا في المراحل المتقدمة.



ونقلت وكالة " سبوتنيك" عن الموقع بعض العلامات قال الأطباء إنها دليل على وجود هذا المرض الصامت، أو على الأقل كونه قريبا من من تظهر عليه تلك العلامات، ومنها:

أبرز علامات الفشل الكلوي

قلة التبول، حيث يشهد البول مجموعة من التغييرات عند الإصابة بالفشل الكلوي، ليس في الكمية فقط، بل في الشكل أيضًا، فيظهر بشكل رغوي، نتيجة لاحتوائه على كمية عالية من البروتين.

تورم الساقين والكاحلين والقدمين، بسبب احتباس السوائل في الجسم.

ضيق شديد في التنفس.

خمول وإرهاق عام

شعور مستمر الغثيان

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