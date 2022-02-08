الامارات | بعد 9000 حلقة.. غموض يلف مصير مسلسل «نيبرز»

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 9000 حلقة.. غموض يلف مصير مسلسل «نيبرز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلف الغموض مصير مسلسل «نيبرز» الأسترالي الشهير، الذي أطلق مسيرة كايلي مينوغ ومارغو روبي وراسل كرو في التسعينات.

فبعد عرض ما يقرب من 9000 حلقة، يحاول المسلسل الأسترالي الطويل بصعوبة التعاقد مع جهة للبث في بريطانيا، حيث يحقق نجاحاً واسعاً منذ 36 عاماً. واعتباراً من يونيو المقبل، ستتوقف القناة البريطانية الخامسة عن عرض المسلسل، ما يرغم المنتجين على البحث عن قناة أخرى.

وأوضح أحد منتجي المسلسل للممثلين وأعضاء الفريق: «كما تعلمون، يكتنف غموض في الآونة الأخيرة مستقبل المسلسل».

وأشار إلى أن القناة الأسترالية العاشرة «ترغب في أن يستمر عرض المسلسل في حال نجحنا في إيجاد شريك آخر للبث للحلول محل (تشانل 5+)». ولفت في رسالة إلى وجود «محادثات دائرة لكن ليس هناك أي جهة جديدة للبث، وبالتالي يتعين وقف الإنتاج»، موضحاً أن «هذا الفصل سيطوى حتى اللحظة». وقد كبر جيل كامل من البريطانيين على مشاهدة شخصيات شارلين روبنسون (كايلي مينوغ) وحبيبها على الشاشة سكوت روبنسون، ومجموعة ممثلين بينهم أيضاً غاي بيرس وناتالي إيمبروغليا وليام هيمسوورث، حتى إن انتشار المسلسل الكبير دفع ببعض البريطانيين إلى اعتماد طريقة النطق الأسترالية في مخارج الحروف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news