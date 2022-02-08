الامارات | فرنسا تحظر القتل الجماعي لذكور الفراخ

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحظر القتل الجماعي لذكور الفراخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم فرنسا فرض حظر على عمليات القتل الجماعي لذكور الفراخ نهاية العام الجاري، وتطالب أصحاب المزارع بإثبات قيامهم بتنفيذ هذا الحظر بحلول شهر يونيو المقبل، حسبما أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية في باريس، أمس.

وسيتم تنفيذ الخطة باستخدام التكنولوجيا التي تتعرف إلى جنس الفرخ الصغير داخل البيضة، وبهذا سيتمكن المزارعون من منع عملية الفقس وخروج الفراخ الذكور للحياة كلية. ويتعرض نحو 50 مليوناً من ذكور الفراخ كل عام في فرنسا للقتل، ويرجع ذلك لكونها غير مفيدة من الناحية الاقتصادية، حيث إنها لا تنتج بيضاً وإنتاجها من اللحوم أقل.

وفي ألمانيا، التي حظرت عمليات القتل الجماعي للفراخ الذكور منذ مطلع العام، جرى بالفعل تنفيذ تقنية تحديد النوع داخل البيضة، ويتعرض 40 مليوناً من الفراخ الذكور في ألمانيا للقتل كل عام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news