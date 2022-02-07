الامارات | سيدة كندية تعثر في صندوق سيارتها على "مفاجأة لاتصدق"

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة كندية تعثر في صندوق سيارتها على "مفاجأة لاتصدق" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوال 3 أيام متتالية، كانت الكندية بيثاني كوكر، تستخدم سيارتها في قضاء أغراضها، دون أن تدرك وجود شخص آخر داخلها.

ونقلت " سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بيثاني اكتشفت "مفاجأة لاتصدق"، تتمثل بوجود رجل مشرد وعار تماما موجود في صندوق سيارتها دون أن تلحظ ذلك.



ووثقت السيدة، التي تعيش في مقاطعة كولومبيا البريطانية، تجربتها ونشرتها على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك".



وقالت بيثاني، التي تملك سيارة من نوع "سوبارو" إن الرجل المشرد ظل صامتا أثناء قيادة سيارتها إلى العمل أو التوجه إلى البقالة.

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وسألت السيدة الرجل بعدما كشفت أمره: "لماذا أنت في سيارتي؟ ولماذا أنت عار؟".

وأجابها المشرد إن الأمر مجرد "طقس العبور"، الذي يعني التحول من حالة إلى أخرى مثل تغير الوضع الاجتماعي.

وتساءلت عن كيفية دخوله إلى السيارة، فرد: "أنا ابن البابا".



وفي وقت لاحق، حضر رجال الشرطة إلى المكان، عندما كانت ساقا الرجل تتدليان من صندوق السيارة.



وقالت السيدة الكندية إن الرجل حاليا في مصحة نفسية.

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