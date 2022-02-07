الامارات | الشحي والشمري يوظفان المقتنيات القديمة للتعريف بتاريخ الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن الشحي والشمري يوظفان المقتنيات القديمة للتعريف بتاريخ الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الشغف بالمقتنيات القديمة والتاريخية قاد الشاب الإماراتي خالد فيصل الشحي، ليطلق مشروعه «F7 أنتيكس»، الذي يعرض من خلاله مجموعة كبيرة من المقتنيات القديمة للبيع، تتنوع بين العملات والطوابع البريدية والمجلات والكتب القديمة وكاميرات التصوير ومجسمات صغيرة للسيارات، وغيرها من القطع التي يرجع تاريخ بعضها إلى القرن الـ19 وبدايات القرن الـ20.

كما قام في الفترة الأخيرة بإطلاق منتجات خاصة بالمشروع، تهدف إلى التعريف بدولة الإمارات وتراثها وإنجازاتها في مختلف المجالات، بطريقة تناسب اهتمامات الأطفال والشباب.

وأوضح الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، أن اهتمامه بجمع المقتنيات اكتسبه من والده، الذي لديه مجموعة كبيرة من المقتنيات القديمة، واعتاد أن يشرح له تاريخ كل قطعة، وأهمية اقتناء الأشياء القديمة للتعرف على تاريخ الإمارات والعالم، وهو ما جعله ينشأ على حب هذه الهواية ويتخذ منها مشروعاً له، ثم انضم له زميله منصور الشمري. لافتاً إلى أن اسم المشروع جاء اعترافاً بفضل والده في توجيهه لهذه الهواية، فحرف «F» يرمز لأول حرف من اسم الوالد، ورقم «سبعة» هو الرقم المفضل لديه.

وأشار الشحي، الذي يدرس الاقتصاد السياسي وتطوره في جامعة زايد، إلى أنه بدأ مشروعه في عام 2020، في ظل جائحة «كوفيد-19»، وما فرضته من إجراءات احترازية وحجر منزلي، وكانت البداية من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، فبدأ عبر تطبيق «واتس أب»، ثم انتقل لـ«إنستغرام»، وهو ما أسهم في زيادة عدد متابعي المشروع، ثم مع عودة الحياة اتجه الشحي وصديقه للمشاركة في فعاليات مختلفة للترويج لمشروعهما، مثل فعالية «سوق الحديقة» التي تنظمها «حديقة أم الإمارات» في أبوظبي، وقاما بتدشين موقع خاص لهما، كما يخططان لتحقيق مزيد من الخطوات لتطوير المشروع خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن «F7 أنتيكس» لا يقتصر فقط على المقتنيات القديمة، فهناك إصدارات حديثة خاصة بالمشروع، من أبرزها ميدالية تذكارية قاما بإصدارها بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم إصدار 100 قطعة فقط منها، وتتميز بتصميمها الذي يجمع بين شعار عام الـ50، إلى جانب رموز لأغلب الإنجازات التي حققتها الدولة مثل الوصول للفضاء وإطلاق مسبار الأمل، ومعالم معمارية مثل برج خليفة وعين دبي، إلى جانب أحجية مسبار الأمل، وهي عبارة عن لعبة بازل، تتكون من 500 قطعة، وتحمل صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وعن كيفية حصولهما على المقتنيات القديمة والتأكد من كونها أصلية؛ أوضح أن معظم هذه المقتنيات حصلا عليها خلال السفر لدول مختلفة، حيث يحرصان على تخصيص جزء من الرحلة لزيارة الأسواق القديمة والشعبية «البازارات»، والتي غالباً ما يجدان فيها الكثير من المقتنيات القديمة والنادرة تباع بأسعار قليلة. مشيراً إلى أنهما في البداية اشتريا العديد من القطع ثم اكتشفا أنها ليست أصلية ولا تستحق ما دفعاه من مال، ولكن مع الوقت اكتسبا الخبرة والمهارة في معرفة القطع التي تستحق.

من جانبه، ذكر منصور الشمري، الذي يدرس هندسة الطيران والفضاء، أن المشروع مثل باقي المشروعات يهدف للربح المادي، لكنه أيضاً يجمع بين التاريخ وريادة الأعمال الطموحة، حيث يسعى إلى تحقيق أهداف أخرى مهمة، مثل الحفاظ على تراث الإمارات وصونه، وتشجيع الشباب والأطفال على معرفة تاريخهم وتاريخ العالم، وهو هدف مهم لأن الأجيال الجديدة أصبح كل تركيزها على التقنيات الحديثة وقليل منهم من يهتم بالماضي. لافتاً إلى أنهما يستلهمان في مشروعهما مقولة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «من ليس له ماض ليس له حاضر أو مستقبل»، ويحرصان على تطبيقها في حياتهما.

وتطرق إلى المنتجات الخاصة بالمشروع قائلاً: «كنا أول من أصدر عملة تذكارية احتفالاً بهذه المناسبة، ولاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور، وتتميز هذه الميدالية بأنها مصنوعة بأيد إماراتية بالكامل، وقامت بتصميمها سدرة المنصوري، التي قامت كذلك بتصميم أحجية مسبار الأمل، وهي عبارة عن لعبة بازل، تتكون من 500 قطعة، وتحمل صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو يغرس علم الإمارات على سطح المريخ، ويظهر كوكب المريخ وفق أول صورة التقطها مسبار الأمل له، كما تضم الصورة مسبار الأمل، وبيتين من الشعر أهدتهما وكالة ناسا للإمارات ومركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء احتفاء بما حققته الدولة من إنجازات».

طوابع بريد إماراتية

أشار خالد فيصل الشحي إلى لوحة تضم طوابع بريد إماراتية ترجع إلى الفترة من 1971 حتى الثمانينات، موضحاً: «أعتبر هذه اللوحة رمز مشروعنا، فهي توضح تاريخ الطوابع البريدية منذ قيام الدولة حتى نهاية الثمانينات، ومن بينها أول طابع صدر ضمن مجموعة الاتحاد، والطريف أنني جمعتها كلها من دول مختلفة، وهو ما يرمز إلى أن الطوابع تجمع العالم، وأنها وسيلة للتعريف بالدول وأبرز معالمها ومناسباتها الوطنية على مستوى العالم. ولذلك قمت بجمع هذه الطوابع ووضعتها في برواز مع شعار المشروع (F7 أنتيكس) وهو غير قابل للبيع».

• رموز لأغلب إنجازات الدولة مثل الوصول للفضاء وإطلاق مسبار الأمل ومعالم معمارية.



• إطلاق منتجات خاصة للتعريف بدولة الإمارات وتراثها وإنجازاتها في مختلف المجالات بطريقة تناسب اهتمامات الأطفال والشباب.

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