9 أنواع ملابس شتوية عفا عليها الزمن تسبب ضررا أكثر من الجمال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تتصدر الأشياء الجديدة اتجاهات الموضة، ونادرًا ما يأخذ عالم الموضة في الاعتبار ذوق المشترين العاديين، ولكن مع ذلك، هناك ملابس مريحة صالحة لكل زمان نرغب في ارتدائها لعدة سنوات متتالية.

قررنا أن نتذكر 10 صيحات شتوية لم تناسب الكثير من الناس وعفا عليها الزمن تسبب ضررًا أكثر من الجمال، وفق ما أورد موقع "brightside".

1. معاطف الفرو القطيفة

كانت المعاطف القطيفة المصنوعة من الفراء الاصطناعي في ذروة شعبيتها عدة مواسم متتالية.

ويقول خبراء الموضة اليوم إن هذا الاتجاه بدأ يفقد جاذبيته. بعد كل شيء، لن يشعر أحد بالدفء في مثل هذا الغلاف عندما تكون درجة الحرارة أقل من الصفر - إلا إذا كان الغلاف مصنوعًا من مواد ذات جودة عالية.

ويوصي المصممون باستبدال الملابس الخارجية الفخمة بمعطف صوفي كلاسيكي، وفي المناخات الباردة، يمكن أن تصبح سترة دافئة فضفاضة بديلاً جيدًا لمثل هذا المعطف.

2. أحذية ضيقة بطول الركبة

كانت الأحذية الضيقة ذات الكعب العالي من أكثر الأحذية رواجًا لفترة طويلة. عادة ما يتم ارتداؤها مع التنانير والفساتين والجينز الضيق.

اليوم، تعتبر أنواع الأحذية السائبة العصرية - فهي لا تقيد الحركة وتبدو لطيفة في مجموعات مختلفة. علاوة على ذلك، فإن ارتدائها أكثر راحة ولا تتسبب في إرهاق القدمين بسرعة.

3. ملابس عديمة الشكل

على الرغم من حقيقة أن الملابس كبيرة الحجم لا تزال عصرية، فمن الأفضل أن ترمي أشياء عديمة الشكل تمامًا في الخارج.

غالبًا ما تبدو هذه السترات غير مبهجة، وتذكر البيجامة، ويمكن أن تشوه شكل الجسم المثالي.

عند اختيار الملابس المحبوكة، اختر الإطلالات ذات الحجم الكبير التي لا تعلق عليك أو تلائم الجسم بشدة.

4. فساتين سترة مع حذاء بطول الركبة

ظهرت فساتين السترة القصيرة للغاية أيضًا في قائمة الاتجاهات التي عفا عليها الزمن. منذ بعض الوقت، كانوا يرتدون أحذية عالية.

هذا المزيج لا يناسب جميع أشكال الجسم ويمكن أن يبدو سيئًا إذا كان الشخص يحمل وزنًا زائدًا. يمكن استبدال هذا ببدلة محبوكة أصبحت شائعة مرة أخرى مؤخرًا.

5. سترات مع الفراء

السترة التي تحتوي على كمية كبيرة من الفراء، والتي غالبًا ما تكون مصبوغة بشكل مصطنع، موجودة أيضًا في قائمة الاتجاهات التي عفا عليها الزمن.

والسترة الكلاسيكية يمكن أن يكون بديلا جيدا لهذا . ومع ذلك، من الأفضل ارتداء مثل هذه الملابس الخارجية في الخريف أو الربيع في البلدان التي لا تكون فيها هذه المواسم قاسية جدًا.

6. المعاطف القصيرة

لم تكن السترات القصيرة فقط ولكن المعاطف القصيرة هي التي اعتادت أن تكون عصرية.

ابدأ بقول لا لمثل هذه العناصر وتحويل انتباهك إلى المزيد من الصور الظلية الحديثة، مثل المعاطف الطويلة الفضفاضة ، على سبيل المثال.

7. القبعات المصنوعة من القماش الرقيق

لا تناسب القبعات الضيقة ذات القماش الرقيق الكثير من الناس - ولا تحافظ على دفء المرء في درجات حرارة أقل من الصفر. علاوة على ذلك، فإنهم يشوهون نسب الوجه. لهذا السبب من الأفضل اختيار القبعات السميكة الضخمة.

8. أسفل السترات التي هي كبيرة جدا

اليوم، ما زلنا نرى العديد من الفتيات يرتدين سترات ضخمة. ومع ذلك، فقد تغير الزمن، وقاعدة "الأكبر كلما كان أفضل" لم تعد تعمل.

ودع العديد من المشاهير تلك السترات العملاقة واستبدلوها بنماذج أكثر عملية من حيث الحجم واللون. حان الوقت الآن لمصممي الأزياء الآخرين لفعل الشيء نفسه.

9. البطلون عن الكاحلين "مجعد"

البنطلونات الطويلة التي تجعد الكاحلين لا ترضي العين ويمكن أن تفسد المظهر العام.

يعتقد بعض الناس أن هذا يساعد في جعل الساقين تبدو أطول بصريًا وأنحف. ومع ذلك، هذا ليس صحيحًا، ومن الأفضل اختيار الجينز والسراويل ذات الطول المناسب.

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