الامارات | ذهب لشراء دجاجة مشوية لأسرته فحدث ماغير حياته

شكرا لقرائتكم خبر عن ذهب لشراء دجاجة مشوية لأسرته فحدث ماغير حياته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ رجل محظوظ بفوزه بمبلغ 100 ألف دولار لمجرد ذهابه إلى محل بقالة لشراء دجاجة مطبوخة من ‏أجل تناولها مع زوجته وأبنائهما على العشاء.‏

وبعد شرائه للدجاجة، توقف الرجل من هاجرستاون في ولاية ماريلاند الأمريكية، عند آلة بيع يانصيب في المتجر لشراء تذاكر "Mega Millions" بقيمة 10 دولارات، بالإضافة إلى تذكرة أخرى بقيمة 10 دولارات أيضا، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ووكالة "سبوتنيك".

في وقت لاحق من الليلة نفسها، وبعد أن أنهت الأسرة تناول الدجاج اللذيذ على العشاء، قرر الرجل خدش تذكرة اليانصيب، ليكتشف أنه فاز، لكنه لم يكن متأكدا من المبلغ الذي ربحه.

وقال: "اعتقدت أنني ربحت 10 دولارات على الأقل وسأسترد أموالي".

ولكي يتأكد الرجل من قيمة ما كسبه، أجرى مسحا ضوئيا لتذكرته باستخدام تطبيق "Maryland Lottery" على هاتفه الذكي، والذي كشف أن جائزته فازت بمئة ألف دولار.

وكان رد الفعل الأولي للرجل هو إطلاقه سيلا من كلمات نابية التي لم يعتد أطفاله على سماعها منه، وظنوا أنه مستاء، بحسب تصريحات زوجته، ولكن لم يمض وقت طويل قبل أن تحتفل الأسرة كلها بالفوز.

وحصلت العائلة المحظوظة على مبلغ 100 ألف دولار، في 28 يناير، في مقر اليانصيب في بالتيمور، وأكدوا أنهم سينفقون الأموال لقضاء إجازة صيفية، وسداد ديون، وإصلاح المنزل، وربما شراء جهاز تلفزيون جديد.

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