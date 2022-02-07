الامارات | والد ريان يكشف آخر كلمات سمعها منه بعد سقوطه في البئر .. "فيديو"

شكرا لقرائتكم خبر عن والد ريان يكشف آخر كلمات سمعها منه بعد سقوطه في البئر .. "فيديو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف والد الطفل المغربي الراحل ريان، عن آخر كلمات سمعها منه، ونشرت منصة "شوف تي في" المغربية، لقطات لوالد الطفل الراحل ريان، وهو ينادي عليه من فتحة البئر السطحية، وذلك على ما يبدو أنه كان خلال عملية الإنقاذ.

وقال والد الطفل، وفقا للفيديو، إن آخر ما قاله طفله كان يبكي، ويقول بصوت ضعيف: "طلعوني طلعوني"، مشيرا إلى أنه لا يعلم كيف وقع ابنه، وعندما عاد من الصلاة لم يجده.

وأكد والد الطفل ريان، أن "إنقاذ ابنه كان يبدو صعبا، كونه قضى نحو 5 أيام داخل البئر"، مشيرا إلى أنه "استعان بالسلطات المغربية في البداية، لإدخال شخص، لكن فشلت المحاولة نظرا لضيق البئر التي يبلغ عمقها 62 مترا".

وشيعت جنازة الطفل المغربي، ريان، بعد صلاة ظهر اليوم، والذي أثار مشاعر مواطني العديد من ‏دول العالم، بعد أن ظل عالقا داخل بئر لمدة 5 أيام متواصلة.‏

وتوافد مئات المعزين لأداء صلاة الجنازة على الطفل ريان (5 سنوات) وتشييع جثمانه إلى مقبرة الزاوية في دوار داورتان، في إقليم شفشاون، فيما شهد محيط دوار إغران تعزيزات أمنية كبيرة، الذي أقيمت فيه جنازة الطفل ريان.

وخصصت السلطات المغربية طائرة خاصة لنقل جثمان ريان من العاصمة الرباط إلى إقليم شفشاون، كما أقيم مصلى خاص لأداء صلاة الجنازة على روحه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news