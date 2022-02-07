الامارات | مصرع لص أثناء محاولته سرقة صراف آلي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع لص أثناء محاولته سرقة صراف آلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي لص مصرعه أثناء محاولته تفجير جهاز صراف آلي تابع لأحد البنوك الروسية في ضواحي موسكو لسرقته.

ونقلت "روسيا اليوم" عن مصادر أمنية القول إن شخصين حاولا تفجير الصراف الآلي والاستيلاء على ما بداخله من أموال، ما أسفر عن مصرع أحدهما نتيجة الانفجار، وأدى الانفجار إلى اندلاع حريق في الجهاز وإلحاق أضرار بواجهة الفرع البنكي، فيما تمكن الشخص الثاني من الفرار، وتواصل السلطات الأمنية البحث عنه.

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