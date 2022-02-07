الامارات | بسبب خسارة منتخب مصر.. أسرة المهندس المتوفي تكشف مفاجأة

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب خسارة منتخب مصر.. أسرة المهندس المتوفي تكشف مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت أسرة المهندس خالد بيومي بمحافظة بورسعيد، تفاصيل ما جرى تداوله بشأن وفاة الفقيد الراحل بسبب خسارة منتخب مصر أمس أمام السنغال بالمباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية.

وأشار محمد بخيت، ابن خال المهندس خالد بيومي، إلى أن ابن عمته توفى نتيجة أزمة قلبية تحدث للعديد من الأشخاص.

وأضاف: "حالة الوفاة بإرادة الله تعالى ونتيجة أزمة صحية ليست لها اي علاقة بنتيجة مباراة منتخب ولا تفاعله مع المباراة لأنه لم يشاهد المباراة في المقهى كما تردد، حيث انتقل المهندس خالد من المنزل إلى المستشفى عندما شعر بالمرض" وحتي لاقي ربه".

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد تداولت أنباء حول وفاة مواطن مصري في بور سعيد نتيجة أزمة صحية، عقب خسارة المنتخب المصري أمام منتخب السنغال، أمس الأحد، في نهائي كأس أمم إفريقيا.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن محمد عوض، أحد أصدقاء المتوفي، قوله: "خالد بيومي تعرض لأزمة صحية عقب خسارة المنتخب أمام منتخب السنغال.. كان كويس، معرفش وفاته المفاجأة حصلت إزاي".

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