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الامارات | ببغاء يسرق كاميرا ويحلق بها بعيداً.. فيديو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت وسائل إعلامية فيديو يرصد قيام ببغاء بسرقة كاميرا من أحد السياح في نيوزيلندا، وتحليقه بها بعيداً.

ووفقاً لوكالة "سبوتنيك" فإن السائح كان قد وضع الكاميرا لتصوير الببغاء عن قرب، لكن الطائر اختطف الكاميرا وحلق بها، والتقطت الكاميرا التي ظلت في وضع التشغيل لقطات تسجل لحظة السرقة وهروب الطائر بها، ثم قام الببغاء بوضع الكاميرا على الأرض وبدأ بمحاولة أكلها وتكسيرها بمنقاره، قبل أن يأتي صاحبها ويعثر عليها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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