الامارات | ببغاء يسرق كاميرا ويحلق بها بعيداً.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن ببغاء يسرق كاميرا ويحلق بها بعيداً.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت وسائل إعلامية فيديو يرصد قيام ببغاء بسرقة كاميرا من أحد السياح في نيوزيلندا، وتحليقه بها بعيداً.

ووفقاً لوكالة "سبوتنيك" فإن السائح كان قد وضع الكاميرا لتصوير الببغاء عن قرب، لكن الطائر اختطف الكاميرا وحلق بها، والتقطت الكاميرا التي ظلت في وضع التشغيل لقطات تسجل لحظة السرقة وهروب الطائر بها، ثم قام الببغاء بوضع الكاميرا على الأرض وبدأ بمحاولة أكلها وتكسيرها بمنقاره، قبل أن يأتي صاحبها ويعثر عليها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news