الامارات | "قال لها يا حبيبتي".. زوج سعودي يشتكي موظف "خدمة عملاء" تحرش بزوجته

شكرا لقرائتكم خبر عن "قال لها يا حبيبتي".. زوج سعودي يشتكي موظف "خدمة عملاء" تحرش بزوجته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فصلت شركة عاملة في السعودية موظفا يعمل لديها في بقسم "خدمة العملاء" بعد أن قال لعميلة اتصلت هاتفيا للحصول على خدمة عبارة "يا حبيبتي"، مما دفعها للشكوى ضده في الشرطة واتهامه بأنه "تحرش بها".

وأكد حساب gorgeous4ew على "تويتر" الذي يتابعه نحو 800 ألف شخص فصل الشاب من وظيفته بعد أن قال لعميلة "يا حبيبتي".

وقال المحامي تركي آل حصوصة، في تصريح لقناة "الرسالة" السعودية إن الشاب الذي كان يعمل لدى الشركة "الكبرى" اعتاد استخدام مصطلحات "لطيفة" من قبيل" يا حبيبتي. يا حياتي. يا عمري".

وفي المكالمة المذكورة، لم تحصل العميلة على خدمة جيدة، فاشتكت لزوجها بأن الموظف تحرش بها بأن قال لها "يا حبيبي. يا حياتي. يا قلبي"، وعلى إثر ذلك، تقدم الزوج ببلاغ ضد الموظف في الشرطة وتحول للنيابة التي تأكدت من تسجيلات الشركة أنه تفوه بهذه الكلمات.

وتابع المحامي أن القضية تحولت إلى جنائية وطالبت المدعية بالحق الخاص، فيما قامت الشركة بفصل الموظف بسبب "الشوشرة".

وتباينت ردود أفعال المعلقين على الواقعة. وقالت هذه المغردة إن الكلمة "عفوية وغير مقصودة":

وانتقد هذا المغرد ما قال إنها" كلمات جديدة على المجتمع العربي الأصيل" مضيفا: "يا حبيبي ياقلبي يا روحي يا يا يا لا تليق أن تكون لغة تواصل بين الناس":

وذكرت تقارير محلية قبل أيام أن شركة حكومية نقلت موظفا من موقعه بعد أن قال لسيدة عبارة "استتري يا مره"، بعد أن شاهدها كاشفة وجهها، وهو ما دفعها لتقديم شكوى رسمية ضده.

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