الامارات | قس أمريكي يقود محرقة لكتب وأفلام "شيطانية" بينها "هاري بوتر" و"توايلايت"

شكرا لقرائتكم خبر عن قس أمريكي يقود محرقة لكتب وأفلام "شيطانية" بينها "هاري بوتر" و"توايلايت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب قس أمريكي مثير للجدل في ولاية تينيسي أتباعه على حرق الكتب والأغراض "الشيطانية"، وبينها سلسلة روايات وأفلام، هاري بوتر و"توايلايت".

وبحسب شبكة "سي.إن.إن"،، فقد اعتبرت الكنيسة هذه الكتب شيطانية، حيث شجع القس جريج لوك أتباعه على حرق "الأشياء اللعينة" ودشن بثا مباشرا على فيسبوك لتوثيق هذه اللحظات.

وقال "لأن الكتاب المقدس يقول عن أهل أفسس (نسبة لمدينة تركية كانت مركزا للمسيحية قديما) أنهم أحضروا السحر الخاص بهم وكتبهم وهراءههم لذلك أعلنا في الأسبوع الماضي أننا سنقيم حرقا كبيرا للكتب الشيطانية"، وفقا لوكالة" سبوتنيك".

وأضاف "أنا لا أتعامل مع السحر بعد الآن، أنا لا أعبث بالسحر مع الشياطين، وسأدعوهم جميعا، لديك فوضى هاري بوتر في منزلك إنه سحر كامل".

وشملت العناصر الأخرى التي تم حرقها خلال البث المباشر ألواح الويجا وبطاقات التاروت.

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