منها القضاء على الكرش.. فوائد مذهلة لتناول الشاي الأخضر بالليمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يبحث الناس على أفضل الوصفات لتخسيس الدهون عند منطقة البطن (الكرش)، خاصة أنه في فصل الشتاء يزيد وزننا بسهولة، والحل في الشاي الأخضر مع عصير الليمون

هو مشروب مهدئ يمكنك الاستمتاع به في أي وقت من اليوم، بالإضافة إلى أنه مرتبط بقائمة طويلة من الفوائد الصحية.

وفي التقرير التالي نعرض لكم أهم فوائده الصحية، وذلك نقلاً عن موقع "healtline".

- مليء بمضادات الأكسدة

الشاي الأخضر والليمون غنيان بمضادات الأكسدة، حيث يساعدان في الحماية من الالتهابات والأمراض المزمنة.

- يخسرك وزنك ويخفي الكرش

أثبتت العديد من الدراسات أن شرب الشاي الأخضر يساعد في تقليل وزن الجسم ودهون البطن، وبعض المركبات الموجودة في الليمون تساعد أيضًا في منع زيادة الوزن مرة أخرى.

- يقي من مرض السكري

ربطت الدراسات شرب الشاي الأخضر بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومقاومة الأنسولين.

- يعزز صحة القلب

وجدت الدراسات أن تناول كل من الشاي الأخضر والليمون مرتبط بتحسين صحة القلب وتقليل العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب.

- يقوي الذاكرة

يرتبط شرب الشاي الأخضر بانخفاض مخاطر الإصابة بالخرف وضعف وظائف المخ، وتشير الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في الليمون تحسن وظائف المخ وتحمي من مرض ألزهايمر.

- يقوي المناعة

يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي، والذي يقلل الالتهاب ويساعد في علاج الالتهابات والوقاية منها، وتعمل مركبات معينة في الشاي الأخضر، مثل EGCG، على تحسين وظيفة المناعة أيضًا.

- يمدك بالطاقة

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين، التي تقلل من التعب، وتعزز اليقظة، وتحسن الوظائف الإدراكية والجسدية.

- يمنع الإصابة بحصوات الكلى

يرتبط شرب الشاي الأخضر بانخفاض مخاطر الإصابة بحصوات الكلى، ويحتوي عصير الليمون على حامض الستريك، الذي يساعد في منع حصوات الكلى أيضًا.

- يمنع الإصابة بمرض السرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن الليمون والشاي الأخضر يقللوا من نمو وانتشار عدة أنواع من الخلايا السرطانية.

- يبقيك رطباً

يساعدك شرب الشاي الأخضر مع الليمون في الحفاظ على رطوبتك، مما يساعد في دعم العديد من جوانب الصحة.

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