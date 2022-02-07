في يومه العالمي.. ما أضرار ختان الإناث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يعتبر الختان من أبشع الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الأهل في حق بناتهم، فهو يعود بالسلب عليهن نفسيًا وجسديًا، وقد يفقدهن الشغف في الحياة.

وفي اليوم العالمي لمكافحة الختان، نعرض لكم أضراره على صحة الفتيات، وذلك نقلاً عن موقع "Indiatimes".

- النزيف الحاد

أكثر المضاعفات شيوعًا، وذلك عندما تُقطع الأوعية الدموية أو الشرايين الخاصة بالمنطقة أثناء إجراء العملية، وتفشل في كثير من الأحيان محاولات وقف النزيف بعد الاستئصال ما يؤدي إلى الإصابة بالصدمة النفسية وأحيانًا يسبب موتًا مفاجئًا نتيجة النزيف الحاد.

-تسبب البرود الجنسي

استئصال أو تلف أنسجة الأعضاء التناسلية الأكثر حساسية تؤثر على الإحساس الجنسي ويؤدي إلى نقص الرغبة وعدم الشعور بالمتعة، والشعور بالألم ونقص الإفرازات أثناء الممارسة الجنسية وعدم الوصول للنشوة.

- إصابة الأنسجة المجاورة

إصابة أنسجة أخرى بالخطأ نتيجة استخدام أدوات بدائية، وضعف الإضاءة، وعدم اتباع أي تقنية، ومعاناة البنت أثناء الاستئصال.

-الألم الشديد

يسبب قطع نهايات الأعصاب والأنسجة التناسلية الحساسة الشعور بألم شديد، ونادرًا ما يُستخدم التخدير الصحيح قبل إجراء تلك الجراحة، وحتى في حالة استخدامه فلا يكون فعالًا.

- تورم أنسجة الأعضاء التناسلية

يحدث هذا النوع من المضاعفات نتيجة التعرض للالتهابات أو العدوى التي تحدث بسبب استخدام الأدوات الملوثة، مثل استخدام الأدوات نفسها في أكثر من عملية.

- مشكلات الدورة الشهرية

تنتج عن عرقلة فتح المهبل، وتؤدي إلى الشعور بألم الدورة الشهرية الشديد، وعدم انتظامها، وصعوبة خروج الدم.

- مشاكل في مجرى البول

تشمل المعاناة من احتباس البول والشعور بالألم أثناء خروجه، بسبب تورم الأنسجة وآلامها وجرح مجرى البول.

- صعوبة التئام الجروح

يسبب ذلك الألم الشديد، والعدوى، وتشوه غير طبيعي بالمنطقة.

- ويتسبب في العديد من الآثار النفسية:

- الإصابة باضطرابات الذعر.

- قمع المشاعر، والشعور بعدم الاكتمال، وفقدان الثقة بالنفس.

- الشعور بالقلق، والخوف، وعدم الثقة بالآخرين.

- المعاناة من الذكريات الصادمة أثناء الممارسة الجنسية وربطها بأزمة الختان، ما يؤدي لوجود مشكلات كثيرة بين الزوجين.