كورونا اليوم: خطر جديد يهدد المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

نصف المصابين بكورونا قد يتعرضون لتغيرات طويلة الأمد في حواسهم

أفادت دراسات أولية أجراها علماء من السويد، أن نصف الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا، قد يعانون من تغيرات طويلة المدى في حواسهم.

وأجرى باحثون في معهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد، اختبارات على 100 شخص فقدوا حاسة الشم بعد نوبة كوفيد في مارس 2020 ووجدوا أنه بعد 18 شهرًا ، لم يسترد واحد من كل 20 شيئًا على الإطلاق، وفقا لموقع timesofindia.

عرض غريب يظهر بعد الجرعة الثالثة

للقاحات كورونا بعض الآثار الجانبية البارزة التي يعاني منها معظم الأشخاص، الحمى والقشعريرة وألم الذراع، كلها مؤشرات على أن لقاح فيروس كورونا الخاص بك يعمل بشكل جيد وأنه يبني المناعة، ولكن هناك أثر جانبي غريب يعاني منه الكثير من الأشخاص بعد الجرعة الثالثة، لم تظهر هذه الأعراض الجديدة في الجرعتيين السابقتين ويقال إنها باقية لفترة أطول.

ما هو العرض الجديد؟

كشف العديد من الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثالثة من لقاح الفيروس التاجي، أن اللقاح قد أثر على براعم التذوق لديهم، بعد الحصول على الجرعة المنشطة، شعر الناس بطعم "معدني" في الفم، وفقا لموقع timesofindia.

طبيب يكشف النظام الغذائي الصحيح عند الإصابة بـ أوميكرون

بعد التعافي من فيروس كورونا وتحديدا متحور أوميكرون الذي انتشر في معظم أنحاء العالم، يجب عليك تناول أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات لتعزيز مناعتك، إذ كشف رئيس فرع "الطب الوقائي" لمبادرة "HealthNet" الطبيب، سيرجي تشوداكوف، أن تناول الوجبات السريعة وبدائل السكر والحلويات الصناعية يعرقل الشفاء العاجل من الإصابة بمتحور "أوميكرون".

وقال الطبيب: "يتناول الناس اليوم في الغالب الوجبات التي تشجع على ظهور الالتهابات، ولا تساعد في تطوير جهاز المناعة، بل بالعكس تضعفه. هذه كلها وجبات سريعة، وخاصة البطاطس المقلية، والمايونيز الصناعي بالخل، والحلويات الصناعية"، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

بالنسبة للأطعمة المضادة للالتهابات، فتشمل الفواكه الحلوة والحامضة، وجميع الخضروات تقريبا، فإنها مفيدة في كل من الأشكال: الخام والمعالجة حراريا... وأنواع مختلفة من التوت وخاصة التوت الأسود، وقال تشوداكوف إن الكركم يحظى بشعبية كبيرة الآن - فهذه التوابل لها أيضا تأثير مضاد للالتهابات.

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