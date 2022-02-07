لقاح كورونا.. عرض غريب في الفم يعاني منه البعض بعد الجرعة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

للقاحات كورونا بعض الآثار الجانبية البارزة التي يعاني منها معظم الأشخاص، الحمى والقشعريرة وألم الذراع، كلها مؤشرات على أن لقاح فيروس كورونا الخاص بك يعمل بشكل جيد وأنه يبني المناعة، ولكن هناك أثر جانبي غريب يعاني منه الكثير من الأشخاص بعد الجرعة الثالثة، لم تظهر هذه الأعراض الجديدة في الجرعتيين السابقتين ويقال إنها باقية لفترة أطول.

ما هو العرض الجديد؟

كشف العديد من الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثالثة من لقاح الفيروس التاجي، أن اللقاح قد أثر على براعم التذوق لديهم، بعد الحصول على الجرعة المنشطة، شعر الناس بطعم "معدني" في الفم، وفقا لموقع timesofindia.

ومع ذلك، فإن معظم الأدلة حتى الآن لا تزال غير مؤكدة، كشف أولئك الذين عانوا من هذه الأعراض غير المعتادة لفيروس كورونا أن براعم التذوق لديهم قد تغيرت على الفور بعد تلقي الحقنة، والمثير للدهشة أن الأعراض لم تقتصر على فئة عمرية معينة فحسب، بل إن الأشخاص الأصحاء عانوا من نفس الأعراض بعد تلقي اللقاح المعزز.

كيف أبلغ الناس عنه

شوهدت أول حالة للشعور بطعم معدني في الفم، في الولايات المتحدة العام الماضي، ووصفها بعض الناس بأنها شديدة، وصفه الناس بأنه وكأن فمك به "نيكل"، والذي ظل كما هو لبضعة أيام، ولكن لم يتم تضمين هذه الأعراض بعد في قائمة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للآثار الجانبية المحتملة بعد التطعيم.

الإحساس بطعم معدني في فمك لا يقتصر على لقاح كوفيد فقط، فهو أحد الآثار الجانبية الشائعة للتطعيم، ويمكن التعرض له بعد أخذ التطعيم ضد أي مرض، كورونا هو واحد منها فقط.

متى تكون الأعراض طبيعية ومتى لا تكون كذلك

يشرح الخبراء أنه إذا تعرض الشخص لأعراض الشعور بالطعم المعدني فورًا بعد الحصول على اللقاح، فهذا أمر طبيعي ولا داعي للقلق.

إذا لم تظهر هذه الأعراض الشائعة بعد أيام من تلقي اللقاح وكان مصحوبًا بفقدان حاسة الشم، فقد يكون ذلك بسبب عدوى كورونا، أفاد الناس أيضًا أن الطعم المعدني لا يزول عن تناول أو شرب أي شيء بل يبقى لفترة أطول، ولكن لا يعاني الجميع من الأعراض بعد تلقي اللقاح.

لماذا يشعر الناس بطعم معدني بعد التطعيم؟

لم يتمكن الخبراء من تحديد السبب الحقيقي وراء الأعراض غير العادية للحصول على جرعة معززة بسبب عدم وجود مستقبل طعم معدني في الفم.

في بعض الأحيان يفسر الناس المذاق على أنه مالح أو مر أو فاسد، على الرغم من أن الحالة نادرة، إلا أنها ليست خطيرة وعادة ما تختفي من تلقاء نفسها بعد بضعة أيام، علاوة على ذلك، فإن التطعيم ليس الحالة الوحيدة التي قد يشعر فيها الشخص بطعم معدني في فمه، قد تؤدي الجيوب الأنفية وسوء صحة الفم وجفاف الفم وبعض الأدوية أيضًا إلى هذه الحالة النادرة.

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