لا تشرب الشاي بعد تناول الأكل مباشرة.. إليك الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يعتاد الكثير من المصريين على شرب الشاي بعد تناول وجبة الغداء مباشرة، ولكن لهذه العادة العديد من الأضرار، حيث تعمل على امتصاص الحديد بنسبة 50% أو أكثر، ويعود سبب ذلك لاحتواء الشاي على مركّبات الذي تتّحد مع الحديد غير الهيميّ الموجود في الغذاء، ما يزيد من خطر الإصابة بنقصه.

وإليك أضرار شرب الشاي بعد تناول الأكل مباشرة، وذلك كما دكر موقع "healtline" المعني بالصحة.

- يقلل البروتين في جسمك

وذلك بسبب حمض التانيك الموجود في أوراق الشاي يمنع الامتصاص السليم للبروتين والحديد من الطعام، ما قد يشكل مخاطر صحية خطيرة على المدى الطويل.

-زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام

تناول الشاي بعد الأكل يتسبب في امتصاص الكالسيوم من الجسم، ممّا يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام ولذلك يُنصح بأن لا تزيد كمية الشاي المُتناولة يومياً عن ثلاثة أكواب.

-زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم

قد يؤدي تناول الشاي بعد الغداء إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يُعانون منه.

-التعرض للإجهاض

يزيد الكافيين بعد تناول الطعام من خطر الإجهاض، أو متلازمة موت الرضيع المفاجئ بالإضافة إلى مخاطر أخرى، ومنها: أعراض انسحاب الكافيين لدى الأطفال حديثي الولادة، وانخفاض وزن الطفل عند الولادة، وذلك لأنه يمنع الجسم من الاستفادة بالعناصر الغذائية الموجودة فيه.

-زيادة سرعة نبضات القلب

يؤدي تناول الشاي بعد الغداء إلى ارتفاعٍ في معدل نبضات القلب عن مستواها الطبيعي، لذلك يجب التقليل من شربه في حال كان التأثير كبيراً.

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