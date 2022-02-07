السبب الحقيقي لنقر الطبيب على القفص الصدري أثناء إجراء الفحوصات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عند الذهاب إلى الطبيب للحصول على الفحص البدني بما في ذلك فحص مناطق مثل القفص الصدري والبطن، يقوم الطبيب بالنقر على القفص الصدري أثناء إجراء الفحوصات.

ويمكن أن يعطي هذا الإجراء أدلة حيوية لما يحدث في الجسم، ويستمع طبيبك عند النقر على مناطق معينة على القفص الصدري أو البطن ببعض الأصوات، ويشير الصوت الباهت إلى بنية صلبة أو ممتلئة بالسوائل، مثل الكبد أو المثانة الممتلئة ويصدر صوت مثل الطبلة عند النقر على المعدة أو الرئتين، ويساعد أيضًا في تحديد أي خلل في حجم العضو أو الأنسجة.

ويساهم النقر على القفص الصدري على اكتشاف مشكلة خطيرة، مثل تضخم العضو أو السوائل الزائدة الناتجة عن أمراض القلب أو الكبد أو الكلى، وفق ما ذكر موقع "healthdigest".

لذا يجب أن يكون الحصول على فحص جسدي أمرًا معتادًا عندما تبلغ سن الأربعين وما فوق، بالإضافة إلى إنه فرصة لاكتشاف الأمراض والمشاكل الصحية التي تزعجك.

وينصح الأطباء أنه في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، يجب ممارسة الرياضة لتكون بصحة جيدة بشكل عام.