7 أمور قد لا يكتشفها الأشخاص إلا بعد الانفصال عن شركاء حياتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك الكثير من الأمور المهمة التي يبدأ الأشخاص في إدراكها بعد الانفصال عن شريك حياتهم، وسيساعدهم ذلك في بناء علاقة متناغمة طويلة الأمد في المستقبل.

ويوضح لكم موقع "برايت سايد" الأمريكي، 7 أشياء قد لا يكتشفها الأشخاص إلا بعد الانفصال عن شركائهم:

1- لم يحدث شيء رهيب:

في البداية، ستشعر بالأسف على نفسك، وستعاني وتفكر في الوقت الذي قضيته معًا، وسيكون لديك ليالِ بلا نوم وتفقد شهيتك، لذا من الأفضل هذه الفترة عدم اتخاذ قرارات متسرعة، والتخلص من الأشياء التي تؤذيك، والاهتمام أيضًا بمظهرك وصحتك.

2- كنت تعرف القليل جدا عن نفسك:

غالبًا ما يقدم الأشخاص في العلاقات الكثير من التنازلات لدرجة أنهم ينسون ما يريدون حقًا ومن هم حقًا، ولكن بعد الانفصال قد يكون حان الوقت للقيام بما تحبه.

3- احصل على بعض الوقت الهادئ:

يمكنك تجربة وصفة مطبخ جديد أو ممارسة التأمل في المنزل، لذا من الافضل عليك ترك جميع أجهزتك الإلكترونية بعيدًا عنك لمدة ساعة وقضاء هذا الوقت في صمت مع نفسك، سيعطيك هذا فرصة للتنفس والنظر حولك، وسيكون لديك فهم أعمق لما تريد القيام به.

4- أن تكون أعزب أفضل من أن تكون بمفردك في علاقة:

أحد الأسباب الرئيسية وراء تمسك الأشخاص بعلاقاتهم هو خوفهم من الوحدة، ولكن في الحقيقة، هم ليسوا خائفين من أن يكونوا بمفردهم جسديًا، بل يخافون أن يكونوا وحدهم مع أفكارهم ومشاعرهم، ولكن أن تكون عازبًا لا يعني أن تكون وحيدًا، إنه ليس مرضًا يجب عليك علاجه، ولكن هذه مجرد فرصة لمعرفة المزيد عن نفسك والقيام بكل ما تريده.

5- للعثور على "الشخص المناسب" عليك التخلي عن "الشخص الخطأ" أولاً:

ينتهي المسار عند الوصول إلى الهدف، نفس الشيء بالنسبة للعلاقات، حيث يلتقي شخصان، يتعلمون شيئًا ما معًا ويعلمون بعضهم البعض وبعد فترة ما، تصبح العلاقة مملة ويرغبان في الانفصال، ومن الأفضل قبل أن تبدأ علاقة جديدة، تأكد من أنك تجاوزت العلاقة السابقة، وإلا فلن يتمكن الشريك الجديد من إيجاد مكان في حياتك.

6- الآن يمكنك فعل الكثير من الأشياء:

ربما قبل أن تقابل شريكك، كان لديك بعض الأحلام أو الخطط، لكن حياتك معًا جعلتك تعيد النظر في أولوياتك، ولكن بعد الانفصال يمكنك تحقيق أحلامك.

7- كن مكتفيًا ذاتيًا لتكون سعيدًا مع شخص آخر:

من المهم أن تعرف من تثق به، لكن الأهم أن تثق بنفسك، ولا يمكنك العثور على شخص جديد قبل أن تدرك ما تحتاجه وتريده حقًا، وعندما يكون لدى الأشخاص طريقة للتعبير عن أنفسهم، فإنهم يشعرون بسعادة أكبر، الشيء نفسه ينطبق على مظهرك، وعندما تكون عازبًا، يمكنك السماح لنفسك بارتداء أي شيء تريده دون طلب آراء أي شخص والاضطرار إلى اتباعها.

لذا، استمتع بالوقت الذي تكون فيه عازبًا، وعلى أي حال، يجب أن تتذكر أنه لا يوجد شيء رهيب في الانفصال عن شخص ما، هذه فرصتك لاستخلاص النتائج، وشكر هذا الشخص على الأيام السعيدة التي قضيتها معًا، والمضي قدمًا.