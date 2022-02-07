الامارات | مصر.. تطور جديد في قضية هايدي "ضحية الابتزاز الجنسي"

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تطور جديد في قضية هايدي "ضحية الابتزاز الجنسي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في مصر خمسة محبوسين إلى محكمة الجنايات بعد اتهامهم بتهديد الطفلة هايدي وشقيقتها عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي، وتداولهم صور خادشة منسوبة للأولى التي انتحرت، فيما يعرف بقضية "الابتزاز الجنسي".

وقالت النيابة، في بيان لها، إن المتهمين اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وعلى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وقد توصلت تحقيقات النيابة إلى نشوب خلاف بين والدة الطفلة المتوفاة ومتهمة جارة لها بعد حصول ابنتي الأخيرة من متهمين اثنين على صور خادشة منسوبة للمتوفاة، وهددا والدتها بنشرها.

ثم فُوجئ أهل المجني عليها بانتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولما علمت المتوفاة بذلك أقدمت على قتل نفسها.

وكانت هايدي (14 عاما) انتحرت بتناول حبة فوسفيد الألمينيوم، المعروفة بحبة الغلال السامة، بعد انتشار صور خادشة لها على فيسبوك.

وكانت واقعة مشابهة شهدتها مصر أيضت مؤخرا، المعروفة إعلاميا بواقعة "ضحية الابتزاز الإلكتروني" ذهبت ضحيتها الطفلة بسنت خالد التي انتحرت، بعد ابتزاز وتنمر بعض الأشخاص وتداول صور مفبركة لها.

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