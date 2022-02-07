الامارات | سعودي يروي قصة صادمة: أفقت من الغيبوبة فوجدت زوجتي قد خلعتني وتزوجت! .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يروي قصة صادمة: أفقت من الغيبوبة فوجدت زوجتي قد خلعتني وتزوجت! .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قصة مثيرة رواها مواطن سعودي لبرنامج "بعد المنتصف"، حول دخوله في غيبوبة لأشهر، ثم مفاجأته من خلع زوجته له وزواجها من شخص آخر.

وفي التفاصيل، روى المواطن الذي اختار اسما مستعار "هدوء"، عبر اتصال هاتفي تفاصيل الموقف الذي حصل معه، وأشار إلى أنه "تنازل عن وظيفته بغية الانتقال مع زوجته إلى مدينة أخرى معها"، لافتا إلى أنه "تعرض لحادث، وبقي في غيبوبة لمدة 6 أشهر، وبعد أن صحي، وبدأ يسترجع ذكرياته، صدم بأن زوجته قدمت دعوى خلع بحقه، بحجة أنه متوفي دماغيا".

وأضاف المواطن: أن لديه معاناة من الآلام والمشاكل التي مر بها، وأنه بعد نحو شهر من استفاقته من الغيبوبة اكتشف خلعه، وأنه دخل في صدمة قوية بسبب ذلك، ولم تعد لديه ثقة بأحد".

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