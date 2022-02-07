الامارات | نجم كرة مغربي محترف بالسعودية يتبرع لعائلة #ريان_ بمنزل مجهز بالكامل

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم كرة مغربي محترف بالسعودية يتبرع لعائلة #ريان_ بمنزل مجهز بالكامل والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، عن تبرعه بمنزل مجهز بالكامل لعائلة الطفل الراحل ريان، تعبيرا عن تضامنه معهم.

وكتب عبد الرزاق عبر حسابه في "انستغرام"، أمس الأحد: "لقد مررنا بخمسة أيام قاسية جدا و خطفت قلوبنا نحن المغاربة وكل العرب والمسلمين، بل حتى العالم أجمع. ننتظر خروج روح إبننا من ذلك البئر لكن قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر الى عنان السماء الى جنة الفردوس الأعلى".

وأضاف حسب "روسيا اليوم": "حمدنا الله و شكرناه على كل شيئ، أخذ ريان وهو أحن به منا وأولى به منا. وبهذا المصاب أتقدم بأحر تعازي لعائلة ريان وأسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان".

وتابع: "قررت باسمي واسم عائلتي وباسم كل المغاربة والمسلمين أن أساعد وأدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه وإخوته وأهديهم منزلا مجهزا بالكامل. ونسأل الله أن يتقبل منا ويجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين، هذه مساعدة من اخ الى إخوته، والله ولي التوفيق".

وختم: "أرجو أيضا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين ومغنين ورياضيين ومسؤولين ومشهورين".



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