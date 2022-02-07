هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الهوت شوكليت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لا يقتصر أهمية الهوت شوكليت، على الشعور بالتدفئة في الأجواء الباردة فقط، بل يعد من أهم المشروبات التي يحبها الكثيرين، نظرا لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والمعادن الهامة لصحة الإنسان، فضلا عن أنه يساعد على تقوية الذاكرة والحماية من أمراض القلب ونضارة البشرة.

وهنا نستعرض لكم أبرز الفوائد الصحية عند تناول كوبا من الهوت شوكليت، وفق ماجاء في صحيفة"thedailymeal" البريطانية.

-تعزيز صحة القلب

يمكن أن يساعد الحليب الموجود في الهوت شوكليت في الحماية من السكتات الدماغية، ووفقًا لدراسة بريطانية تحتوي الشوكولاتة على مضادات الأكسدة الصحية التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب.

-نضارة البشرة

تناول كوبا من الهوت شوكليت يوميا يساعد على نضارة البشرة، لأنه يحتوي على الفلافونويد، وفيتامين أ الضروريان في ترطيب الجلد وتحسين لون البشرة.

-الوقاية من مرض السكري

وجدت دراسة أجريت في إيطاليا أن الكاكو غير المحلي قد يثير من نشاط الأنسولين, وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، وأكتشفت دراسة أخرى في بوسطن أن زيادة تناول الكالسيوم في الحليب الذي يستخدم في تحضير الهوت شوكليت قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

-تحسين المزاج

يساعد هذا المشروب على تحسين المزاج السيء والتقليل من أعراض الاكتئاب، وذلك لأنه يحتوي على مادة السيروتونين، التي تعمل بمثابة مضاد للاكتئاب وتتسبب في إنتاج الاندورفين الذي بدوره يساهم في الشعور بالسعادة.

-إنقاص الوزن

إذا كنت ترغب في فقدان الوزن، ينصح بتناول كوبا من الهوت شوكليت بين الوجبات، إذ أنه يساعد على إبطاء عملية هضم الطعام، ما يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء.

-الحماية من السرطان

اكتشفت دراسة أجرتها جامعة كورنيل أن الكاكاو يحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تساهم في الحماية من السرطان، وأظهرت بعض الدراسات الأخرى أن فيتامين د والكالسيوم يساعدان أيضا في التقليل من الإصابة بالسرطان.

-خفض ضغط الدم

يمكن للشوكولاتة الداكنة أن تخفض ضغط الدم المرتفع، وفقًا لدراسة طبية أجريت في ألمانيا، فضلا عن الحليب الغني بالكالسيوم وفيتامين د أن يقلل من ضغط الدم أيضًا.

-تنشيط العقل

اكتشف العديد من الباحثين في جامعة جونز هوبكنز أن تناول كوبا من الهوت شوكليت، يمكن أن تحمي من الضرر الناجم عن السكتة الدماغية، وجعل العقل أكثر يقظة، كما يعمل أيضا على محاربة علامات تقدم السن.

-تقوية الجهاز المناعي

الكاكاو غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم الفلافونويد، وفقًا لعلماء جامعة كورنيل، وتم ربط مركبات الفلافونويد بالعديد من الفوائد الصحية منها تقليل الالتهاب وتعزيز قدرة جهاز المناعة، بحسب ما جاء في موقع "weather".

-تقوية الذاكرة

وجدت دراسة نشرت عام 2013 في مجلة Neurology إلى وجود علاقة قوية بين شرب كوبا من الهوت شوكليت يساعد على تقوية الذاكرة، ومنع خطر الإصابة بالزهايمر.

في عام 2014 قدم الباحثون دليلا مباشر على أن استهلاك الكاكاو يمكن أن يزيد من الوظيفة الإدراكية للإنسان.