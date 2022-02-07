أفضل المكملات الغذائية للرجال فوق سن الخمسين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يمكن أن تبدو أفضل المكملات الغذائية التي يجب تناولها بمثابة لغز مع وجود العديد من الخيارات والتنوع.

وحددت العديد من الدراسات والباحثين اثنتين من أهمها للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

ويختلف الرجال والنساء في احتياجاتهم الغذائية، حيث تثبت بعض المكملات الغذائية مرة أخرى أنها ضرورية لاحتياجاتهم.، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

يشارك المغنيسيوم في مئات العمليات الكيميائية الحيوية في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك إنتاج الطاقة والتحكم في ضغط الدم والنمو الصحي للعظام للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما. والمكمل ضروري أيضا لنقل الكالسيوم والبوتاسيوم عبر نمو الخلايا.

وتوصلت دراسة إلى أن تناول مكملات المغنيسيوم في منتصف العمر يمكن أن يساعد في حماية العظام.

وقال علماء بريطانيون إن الحبوب قد تكون المفتاح لخفض معدلات السبب الأكثر قابلية للوقاية من الإعاقة لدى الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن.

ووجدوا أيضا أن الرجال يحتاجون إلى استهلاك المزيد من المغنيسيوم أكثر من النساء.

وقال الدكتور سيتور كونوتسور، من جامعة بريستول: "مع تقدم الناس في السن يصبح امتصاص المغنيسيوم أكثر صعوبة. لكنهم لا يظهرون أي أعراض حتى يكسروا أحد العظام".

ويحصل معظم الناس على المغنيسيوم الذي يحتاجونه من نظامهم الغذائي، حيث يوجد في العديد من الأطعمة بما في ذلك الخضار الورقية والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان والمكسرات والأرز البني والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

ويحتاج الجميع إلى الكالسيوم أيضا للحفاظ على قوة العظام. إنه مهم بشكل خاص لكبار السن، حيث يمكن أن يتسرب المعدن من العظام.

ويؤدي فقدان الكالسيوم إلى إضعاف العظام وجعلها أكثر عرضة للكسر.

ومع تقدم الرجال في السن، يحدث المزيد من فقدان العظام بدلا من تراكم العظام. وتكبر الثقوب الصغيرة داخل العظام، وتصبح الطبقة الخارجية الصلبة أرق.

وقال الدكتور إريك أورول، الطبيب الباحث الذي يدرس هشاشة العظام في جامعة أوريجون للصحة والعلوم، "إن ثلث كسور الورك تحدث عند الرجال، ومع ذلك يتم التقليل من أهمية مشكلة ترقق العظام لدى الرجال أو تجاهلها".