توقعات الأبراج وحظك اليوم 7-2: احذر من الحسد.. ونصيحة مهمة لهذا البرج

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل

عاطفياً برج الحمل : تشعر بالإعجاب نحو شخص ما في عملك.

مهنياً: تحتاج أخذ قسط من الراحة والسفر لتغيير روتينك اليومي.

مالياً: حاول التخلص من التوتر والطاقة السلبية والتحلي بالصبر والهدوء قدر الإمكان.

- برج الثور

عاطفياً برج الثور : تشعر بالغضب من تصرفات شريك حياتك معك وتفكر في الإنفصال عنه.

مهنياً: حاول التخلص من مشاعر الرفض المسيطرة عليك، لأنه قد يصعب على زملائك التعامل معك في العمل.

مالياً: تفكر في السفر إلى دول أخرى، لكن عليك التفكير جيدا قبل اتخاذ القرارات.

- برج الجوزاء

عاطفياً برج الجوزاء : تواجه بعض المشاكل مع شريكك تجعلك تشعر بالإحباط.

مهنياً: تشعر بعدم التركيز في عملك، مما يوقعك في الكثير من الأخطاء المهنية.

مالياً: تتعثر أحوالك المادية، عليك التفكير جيدا في إيجاد حلول للحصول على الأموال.

-برج السرطان

عاطفياً برج السرطان : تشعر بالمشاحنات والمشاكل مع شريك حياتك، حاول التحلي بالهدوء والصبر.

مهنياً: سوف تجني ثمار تعبك ومجهودك الفترة الماضية، وتحصل على مكاسب رائعة.

مالياً: تمر بأزمة مالية تجعلك تشعر بعدم الرغبة الرغبة في الذهاب مع أصدقائك للتنزه .

-برج الأسد

عاطفياً برج الأسد : تسيطر عليك رغبة تأجيل الالتقاء بشريك حياتك، لتقييم علاقتكما جيدا.

مهنياً: عليك التركيز لإنجاز مهام عملك، ولا تلتفت لما يقولونه أصدقاء السوء لأنهم يريدون إحباطك.

مالياً: تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

برج العذراء

عاطفياً برج العذراء : تقضي يوم مميز مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة لذلك عليك استغلالها في التقدم في عملك.

مالياً: تشعر بالضيق بسبب سوء الأوضاع المالية

-برج الميزان

عاطفياً برج الميزان : تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك

مهنياً: الحظ حليفك تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها منذ فترة كبيرة.

مالياً: تستطيع تجاوز ضغوطات عملك بسهولة.

-برج العقرب

عاطفياً برج العقرب : عليك تقديم بعض التنازلات لشريك حياتك ليسود الود والتفاهم بينكما.

مهنياً: تشعر بالإحباط بسبب مهام عملك الكثيرة التي يجب عليك إنجازها.

مالياً: تستطيع تلبية احتياجات العائلة التي تنتظرها من فترات طويلة.

-برج القوس

عاطفياً برج القوس : عليك التحكم في انفعالاتك مع شريك حياتك

مهنياً: عليك الحذر من أصدقائك في العمل قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء.

مالياً: حاول أن تقوم بترتيب أفكارك أولاً لتصل إلى نتائج مبهرة.

-برج الجدي

عاطفياً برج الجدي : تستعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.

مهنياً: تستمتع هذه الفترة بتنفيذ أفكارك والبحث والتواصل مع زملائك في العمل.

مالياً: تنفق أموالا كثيرا على التسوق، كن حذرا وتصرف بحكمة.

-برج الدلو

عاطفياً برج الدلو : يلفت انتباهك شخص غريب

مهنياً: عليك طلب أجازة من عملك لأخذ قسط من الراحة

مالياً: ترغب فى القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك.

-برج الحوت

عاطفياً برج الحوت : تشعر بطاقة كبيرة تساعدك في التفكير جيداً بشأن علاقتك بشريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالتوتر نتيجة مشاكل العمل مع زملائك

مالياً: تتحسن جميع أحوالك المالية، لذلك احذر من الحسد.

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