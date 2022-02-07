توقعات الأبراج وحظك اليوم 7-2: احذر من الحسد.. ونصيحة مهمة لهذا البرج

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
برج الحمل
عاطفياً برج الحمل : تشعر بالإعجاب نحو شخص ما في عملك.
مهنياً: تحتاج أخذ قسط من الراحة والسفر لتغيير روتينك اليومي.
مالياً: حاول التخلص من التوتر والطاقة السلبية والتحلي بالصبر والهدوء قدر الإمكان.
- برج الثور
عاطفياً برج الثور : تشعر بالغضب من تصرفات شريك حياتك معك وتفكر في الإنفصال عنه.
مهنياً: حاول التخلص من مشاعر الرفض المسيطرة عليك، لأنه قد يصعب على زملائك التعامل معك في العمل.
مالياً: تفكر في السفر إلى دول أخرى، لكن عليك التفكير جيدا قبل اتخاذ القرارات.
- برج الجوزاء
عاطفياً برج الجوزاء : تواجه بعض المشاكل مع شريكك تجعلك تشعر بالإحباط.
مهنياً: تشعر بعدم التركيز في عملك، مما يوقعك في الكثير من الأخطاء المهنية.
مالياً: تتعثر أحوالك المادية، عليك التفكير جيدا في إيجاد حلول للحصول على الأموال.
-برج السرطان
عاطفياً برج السرطان : تشعر بالمشاحنات والمشاكل مع شريك حياتك، حاول التحلي بالهدوء والصبر.
مهنياً: سوف تجني ثمار تعبك ومجهودك الفترة الماضية، وتحصل على مكاسب رائعة.
مالياً: تمر بأزمة مالية تجعلك تشعر بعدم الرغبة الرغبة في الذهاب مع أصدقائك للتنزه .
-برج الأسد
عاطفياً برج الأسد : تسيطر عليك رغبة تأجيل الالتقاء بشريك حياتك، لتقييم علاقتكما جيدا.
مهنياً: عليك التركيز لإنجاز مهام عملك، ولا تلتفت لما يقولونه أصدقاء السوء لأنهم يريدون إحباطك.
مالياً: تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.
برج العذراء
عاطفياً برج العذراء : تقضي يوم مميز مع شريك حياتك.
مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة لذلك عليك استغلالها في التقدم في عملك.
مالياً: تشعر بالضيق بسبب سوء الأوضاع المالية
-برج الميزان
عاطفياً برج الميزان : تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك
مهنياً: الحظ حليفك تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها منذ فترة كبيرة.
مالياً: تستطيع تجاوز ضغوطات عملك بسهولة.
-برج العقرب
عاطفياً برج العقرب : عليك تقديم بعض التنازلات لشريك حياتك ليسود الود والتفاهم بينكما.
مهنياً: تشعر بالإحباط بسبب مهام عملك الكثيرة التي يجب عليك إنجازها.
مالياً: تستطيع تلبية احتياجات العائلة التي تنتظرها من فترات طويلة.
-برج القوس
عاطفياً برج القوس : عليك التحكم في انفعالاتك مع شريك حياتك
مهنياً: عليك الحذر من أصدقائك في العمل قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء.
مالياً: حاول أن تقوم بترتيب أفكارك أولاً لتصل إلى نتائج مبهرة.
-برج الجدي
عاطفياً برج الجدي : تستعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.
مهنياً: تستمتع هذه الفترة بتنفيذ أفكارك والبحث والتواصل مع زملائك في العمل.
مالياً: تنفق أموالا كثيرا على التسوق، كن حذرا وتصرف بحكمة.
-برج الدلو
عاطفياً برج الدلو : يلفت انتباهك شخص غريب
مهنياً: عليك طلب أجازة من عملك لأخذ قسط من الراحة
مالياً: ترغب فى القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك.
-برج الحوت
عاطفياً برج الحوت : تشعر بطاقة كبيرة تساعدك في التفكير جيداً بشأن علاقتك بشريك حياتك.
مهنياً: تشعر بالتوتر نتيجة مشاكل العمل مع زملائك
مالياً: تتحسن جميع أحوالك المالية، لذلك احذر من الحسد.
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