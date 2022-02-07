الامارات | انطلاقة قوية للجولات التأهيلية لبطولة «السلق»

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية للجولات التأهيلية لبطولة «السلق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت الجولات التأهيلية لبطولة السلق التي ينظمها «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، وتواصل حصد النجاحات في نسختها الـ15، بالمشاركة الكبيرة والتنافس القوي في مختلف الأشواط بحثاً عن حصد الريادة في واحدة من رياضات الإرث الشعبي البارزة. وجاءت الانطلاقة قوية وحافلة بالندية في ميادين المرموم في دبي، حيث أقيمت في اليوم الأول (أول من أمس) الجولات التأهيلية للسلق الإناث لفئة الهواة لمسافة 2500 متر، فيما أقيمت في اليوم الثاني، أمس، الجولات التأهيلية للسلق الإناث لفئة المحترفين لمسافة 2500 متر، على أن يكون الختام للتصفيات اليوم بإقامة تصفيات سلق الإناث لفئة المحترفين لمسافة 1000 متر.

وتحظى أشواط التصفيات بمشاركة كبيرة من محبي هذه الرياضة الشعبية، سواء من مختلف إمارات الدولة، أو حتى من الأشقاء في الدول الخليجية. وحرصت اللجنة المنظمة على توفير جميع سبل المساعدة للمشاركين من خلال فتح باب التسجيل منذ يوم 28 يناير الماضي، مع تخصيص الكوادر لإكمال الإجراءات بكل سهولة، ومن خلال اللقاء الشخصي في خيمة بطولات فزاع للصيد بالصقور التلواح أو عبر التواصل الإلكتروني.

واعتبر مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد الخاصوني، أن تواصل هذه البطولة على مدار هذه السنوات إنما يعكس الشعبية التي تحظى بها، بوصفها واحدة من الرياضات التراثية المحببة لدى الأجيال، والأهم قدرتها على جذب الجيل الشاب من خلال الاهتمام بها والحرص على تطوير قدراتهم، وهو ما ينعكس على المستويات التي نشهدها في التصفيات، والسعي من الجميع لحجز مقاعدهم في النهائيات المقبلة.

• بطولة «السلق» تحظى بشعبية كبيرة بوصفها واحدة من الرياضات التراثية المحببة لدى الأجيال.



• أشواط التصفيات تحظى بمشاركة كبيرة من محبي الرياضة الشعبية من مختلف إمارات الدولة، و«دول التعاون».

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