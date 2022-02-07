الامارات | طبيب يكشف عن حيلة لخفض «الكوليسترول»

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يكشف عن حيلة لخفض «الكوليسترول» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 فبراير 2022

يمثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مشكلة لدى الكثيرين، لما له من أضرار صحية مختلفة، ووفق أحد الأطباء فإن من بين الحيل للسيطرة على مستوى الكوليسترول، إلى جانب النظام الغذائي والدواء الذي قد يصفه الطبيب حسب الحالة، يمكن الاستحمام بمياه باردة في أوقات معينة. وقال الدكتور حسين عبدي من مؤسسة «ميدسين دايريكت MedicineDirec» في لندن، وفق وكالة «سبوتنيك»، إن انسداد الشرايين نتيجة ارتفاع معدل الكوليسترول يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة، وتتزايد الدلائل على أن الاستحمام بماء بارد في الصباح يحفز الشعور باليقظة، ويشجع الناس على التنفس بعمق، ما يؤدي إلى خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجسم، كما أن الاستحمام بماء أكثر برودة قد يساعد أيضاً في حماية القلب، ويعمل على تحسين الدورة الدموية.

لندن À وكالات

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