الامارات | دفن جثمان الطفل ريان ظهر اليوم.. ووالداه يعودان لبيت الأسرة

شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان الطفل ريان ظهر اليوم.. ووالداه يعودان لبيت الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر مغربي مسؤول إن والدي الطفل ريان عادا إلى بيت الأسرة، مساء الأحد، في دوار إغران ضواحي شفشاون.

وكان والدا ريان قد نقلا صوب العاصمة الرباط، مباشرة بعد انتشال الطفل من الثغر الأرضي الذي علق به 4 أيام، على عمق 32 متراً.

وبحسب ما ذكرت صحيفة هسبريس، فإنه من المرتقب أن يوارى جثمان الطفل ريان الثرى، اليوم الإثنين، بعد صلاة الظهر في “مقبرة بعلوش”.

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