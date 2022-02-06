الامارات | إخراج مغربي سقط في بالوعة بمليلية.. وعملية الإنقاذ استغرقت 4 ساعات

شكرا لقرائتكم خبر عن إخراج مغربي سقط في بالوعة بمليلية.. وعملية الإنقاذ استغرقت 4 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت فرقة الإطفاء والحرس المدني الإسباني، مهاجراً مغربياً سقط في بالوعة لمياه الصرف الصحي بمنطقة "أرويو ميزيكيتا" بمدينة مليلية.

وذكر موقع "هسبريس" أن المهاجر كان بصدد الهرب من الحرس المدني، بعد تسلله إلى مليلية رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، قبل أن يسقط في البالوعة قرب السياج الحدودي.

وأوضحت مصادر أن فرقة إنقاذ قامت بأربع محاولات قبل أن تتم الاستعانة في الأخيرة بجرافة أحدثت حفرة موازية مكنت من الوصول إلى المهاجر وإخراجه.

واستغرقت العملية حوالي أربع ساعات كاملة بسبب ضيق الحفرة والصخور والأتربة المحيطة بها، رغم عدم وجود الضحية على عمق كبير، وبعد النجاح في الانتشال تم نقل المهاجر صوب المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

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