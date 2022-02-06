لايف ستايل

الامارات | إخراج مغربي سقط في بالوعة بمليلية.. وعملية الإنقاذ استغرقت 4 ساعات

0 نشر
مليلية - متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إخراج مغربي سقط في بالوعة بمليلية.. وعملية الإنقاذ استغرقت 4 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت فرقة الإطفاء والحرس المدني الإسباني، مهاجراً مغربياً سقط في بالوعة لمياه الصرف الصحي بمنطقة "أرويو ميزيكيتا" بمدينة مليلية.

وذكر موقع "هسبريس" أن المهاجر كان بصدد الهرب من الحرس المدني، بعد تسلله إلى مليلية رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، قبل أن يسقط في البالوعة قرب السياج الحدودي.

وأوضحت مصادر أن فرقة إنقاذ قامت بأربع محاولات قبل أن تتم الاستعانة في الأخيرة بجرافة أحدثت حفرة موازية مكنت من الوصول إلى المهاجر وإخراجه.

واستغرقت العملية حوالي أربع ساعات كاملة بسبب ضيق الحفرة والصخور والأتربة المحيطة بها، رغم عدم وجود الضحية على عمق كبير، وبعد النجاح في الانتشال تم نقل المهاجر صوب المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا