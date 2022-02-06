شاهد إطلالات النجمات: ريم البارودي تخطف الأنظار.. ورزان مغربي جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

روجينا:

أطلت الفنانة روجينا بفستان باللون الذهبي اللامع، واعتت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

رزان مغربي:

ارتدت الفنانة رزان مغربي فستان قصير باللون البيبي بلو، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

كارول سماحة:

تألقت الفنانة كارول سماحة بفستان باللون الأزرق، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

جميلة عوض:

تألقت الفنانة جميلة عوض ببليزر باللون الأسود واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

ريم البارودي:

وارتدت الفنانة ريم البارودي فستان باللون البرتقالي بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

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