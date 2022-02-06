احذر هذه العلامة على الأذنين قد تكشف إصابتك بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتزايد عدد المصابين بمرض السكري من النوعين الأول والثاني الثاني، في جميع أنحاء العالم، نتيجة لذلك، من المهم معرفة الأعراض والعلامات المبكرة حتى يمكن تلقي العلاج بسرعة جيدة.

مرض السكري هو حالة تؤدي إلى ارتفاع شديد في مستوى السكر في الدم في دم الفرد، هناك نوعان من مرض السكري ، النوع 1 والنوع 2، النوع الأول، حيث يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا التي تنتج الأنسولين ويدمرها، على النقيض من ذلك، النوع 2 هو حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، أو لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين، وفقا لصحيفة express البريطانية.

النوع 2 هو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري، ويشكل حوالي 90 بالمائة من المصابين.

مرض السكري، مثل كل حالة، لديه عدد من العلامات والأعراض التي يمكن أن تشير إلى ما إذا كان شخص ما مصابًا بهذه الحالة.

ومع ذلك، يمكن للجسم أيضًا إرسال إشارات عندما يكون الشخص في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري.

إذا كان شخص ما مصابًا بمقدمات السكري، فهذا يعني أن مستويات السكر في الدم مرتفعة، ولكنها ليست عالية بما يكفي لتصنيف الشخص على أنه مصاب بمرض السكري.

"علامة التحذير" لمقدمات السكري، تتمثل في طفح جلدي يمكن أن يظهر في عدد من الأماكن بالجسم، من الساقين إلى الأذنين، اعتمادًا على السبب سيعتمد على شكل الطفح الجلدي ومكان وجوده.

هناك خمسة أنواع من الطفح الجلدي تحدث عند مرضى السكري:

• داء البول السكري

• اعتلال الجلد السكري

• التصلب

• داء الجراثيم الشحمية

• متلازمة القدم السكرية.

داء البول السكري هو، "بثور غير مؤلمة قد تتشكل على ظهر اليدين والقدمين والساقين والساعدين".

غالبًا ما تصيب هذه الحالة الأشخاص المصابين باعتلال الأعصاب السكري، وهي حالة تتضرر فيها الأعصاب نتيجة مرض السكري.

اعتلال الجلد السكري هو ظهور بقع بنية فاتحة من الجلد المتقشر على السيقان، يمكن أن تبدو هذه غالبًا مثل البقع ولا تتطلب علاجًا.

التصلب هو نوع من الطفح الجلدي يحدث في مرضى السكري من النوع الأول.

يصبح الجلد صلبًا وسميكًا وشامعيًا على ظهر اليدين؛ يمكن لأطباء الأمراض الجلدية توفير علاج لهذا النوع من الطفح الجلدي الذي يمكن أن يتسبب أيضًا في تصلب مفاصل الأصابع.

داء الجراثيم الشحمية هو طفح جلدي أسفل الساق يوجد في كثير من الأحيان عند النساء.

يُعرف أيضًا باسم NLD ، وهو يتسبب في ظهور بقع حمراء وبارزة ولامعة من الجلد مع مراكز صفراء.

متلازمة القدم السكرية هي قرح تتطور نتيجة إصابة الجلد.

يمكن أن تستغرق هذه القرحة وقتًا طويلاً للشفاء ويمكن أن تصاب بالعدوى.

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