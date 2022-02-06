كم يستطيع الطفل البقاء دون طعام أو شراب؟.. هذا ما يحدث لجسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أوضح الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن المدة التي يمكن لأي طفل أن يتحملها بدون طعام أو شراب تختلف من طفل لأخر وحسب العوامل التالية:

-طبيعة الجسم.

-وزن الجسم.

-هل مصاب بأمراض مزمنة أم لا؟.

-وضعية الجسم.

- العوامل النفسية.

-الخوف.

ماذا يحدث للجسم حال عدم تناول الطعام والشراب:

يمكن للجسم أن يتحمل عدم تناول الشراب من 3-5 أيام وعن الطعام لمدة أكثر من ذلك تصل إلى 3 أسابيع، وذلك لأن الجسم يحتوي على مواد غذائية مخزنة به، وتشمل (الجلوكوز والجليكوجين والدهون والبروتينات).

وفي البداية في حال عدم تناول الطعام والشراب يبدأ الجسم بحرق الجلوكوز الموجود في الدم وبعد ذلك الجليكوجين (الجلوكوز المخزن في شكل مادة تدعي الجليكوجين ويتواجد في الكبد والعضلات)، وبعد ذلك يلجأ الجسم لحرق الدهون المتراكمة والمخزنة، والأحماض الأمينية ومكونات البروتين).

وفي النهاية يبدأ الجسم في أخر مرحلة وهي حرق البروتينات وعضلات الجسم وتعتبر من أخطر المراحل التي تسبب حالات مرضية كبرى وتأثيرات جسيمة على الصحة.

ما الذي يجب فعله إذا تعرض أي طفل لهذا الموقف وخرج حيا:

يجب تجنب تغذيته بشكل مباشر ولكن من الأفضل اللجوء إلى اخصائي تغذية لوضع برنامج غذائي معين لمراعاة الخلل الموجود في الجهاز الهضمي نتيجة عدم تناول الطعام لفترة طويلة والحرمان من الماء، وجفاف خلايا الجسم وتعويض احتياجات الجسم بشكل تدريجيا.

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