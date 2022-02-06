طبيب يحذر من الانفعال الشديد وقت المباراة.. هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تنتظر مصر حدثًا هامًا، بلعب المنتخب الوطني مباراة النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بلقاء منتخب السنغال، والتي تحسم حامل لقب البطولة الهامة.

وينتظر جميع المصريين نتيجة المباراة بحالة من الاهتمام والقلق، ورغم أهميتها إلا أنه لا ينبغي أن يسيطر القلق على المتابعين أثناء عرض المباراة.

وحول تسبب مثل هذه المباريات الهامة، في قتل بعض مشجيعها يحذر الدكتور جمال فرويز استشاري الأمراض النفسية والعصبية، مرضى ضغط الدم والسكر والقلب والمتوترين توتر شديد، من مشاهدة مباراة اليوم، لافتا إلى أنها مباراة حاسمة.

وأشار فرويز لـ"الخليج 365"، إلى أن بعض الشباب يعانون من عيوب خلقية بالقلب والمخ دون دراية، قد يتعرضون إلى خطر أثناء المشاهدة، وحول المخاطر التي يتعرض لها الناس أثناء مشاهدة المباراة أوضح أنهم قد يتعرضون إلى للضغط والسكر والجلطات، كما يؤثر على القلب والمعدة والقولون وعضلات الرقبة والبطن والإصابة باضطرابات في النوم والأكل.

وأضاف أن البعض قد يصابون باضطرابات تحولية وهي توقف الأطراف، ناصحًا مشجعي كرة القدم من الفئات المريضة، بتناول أدويتها وضبط التنفس والبعد عن التدخين وتناول القهوة، واستبدالها بأعشاب، وتخفيف حدة الانفعال ومشاهدة المباراة على أنها مباراة للمكسب والخسارة.

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