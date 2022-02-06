6 أماكن لا يفوتك زيارتها في مرسى علم .. متعة كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعتبر مدينة مرسى علم من الأماكن التي يقبل على زيارتها الكثير من الأشخاص، وذلك للاستمتاع بأجواء البحر والرمال والشمس الساطعة.

تبعد عن الغردقة بحوالي 280 كيلومتراً، وهي مركز رئيسي للغوص والصيد والرحلات البحرية، حيث تحتوي على عدد من المحميات الطبيعية بجانب الشعب المرجانية الخلابة.

كما تحتوي على مطار دولي ومواصلات عامة، بالإضافة الى اختلاف الفنادق وتعددها، وتتراوح درجة الحرارة ما بين 20 الى 35 درجة مئوية و31 درجة مئوية في فصل الشتاء.

وتتميز أيضا بوجود كثير من الأماكن للتنزه التي لا يمكنك تجاهلها أثناء وجودك في مرسى علم، بحسب ما ذكر عدد من عشاق السفر عبر جروبات السفر على "فيسبوك"، أشهرها:

1. محمية صامداي "بيت الدولفين"

واحدة من أهم وأشهر محميات مرسى علم، وتقع جنوب المدينة، بالإضافة إلى إنهم يطلقون عليها "بيت الدلافين"، وتعتبر محمية تتخذ هيئة حدوة الحصان وتعد موطنًا لـ 5 آلاف دولفين من فصائل مختلفة يسبحون خلالها، وتم تقسيمها إلى 3 مناطق وهما: منطقة خاصة بالدلافين غير مسموح فيها بأي أنشطة أخرى تمنع حركة الدلافين ومنطقة خاصة بالغطس ممنوع سير المراكب فيها ومرسى للمراكب.

2. قرية برنيس :

على الرغم من صغر مساحتها، إلا إنها من أشهر قرى مدينة مرسى علم في مجال السياحة العلاجية، لذلك فهي تجذب أنظار السائحين الذين يرغبون في العلاج بالرمال والينابيع الساخنة التي تتميز بها القرية.

3. محمية وادي الجمال :

تعتبر واحدة من أكبر محميات المدينة ومن أجمل الأماكن في مرسى علم، وذلك بفضل احتوائها على مناظر طبيعية خلابة ونباتات ومخلوقات برية ومن أشهر ما بها جبل حماطة حيث يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور حولك.

4. مرسى مبارك (الحديقة الوطنية) :

تعتبر مرسى مبارك من أجمل مواقع الغطس في منطقة مرسى علم، وأثناء زيارتها ستتمكن من اكتشاف الكثير عن الخليج المحمي الذي يضم مجموعة من أروع الشعاب المرجانية على ساحل البحر الأحمر بأكمله، كما يمكنك الحصول على لمحة عن بقرة البحر المهددة بالانقراض.

5. وادي القلعان :

من أشهر وجهات الاسترخاء في مرسى علم يتيح لك إمكانية قضاء جولة سباحة مميرزة في البحيرة الموجودة هناك ذات المياه الدافئة، كما يمكنك المشي في المياه إلى شجرة المنغروف العظيمة التي يوجد خلفها بحر مفتوح مذهل.

6. خليج أبو دباب أو الأطوم :

من أشهر معالم مرسى علم ومن أجمل الاماكن التي يأتي إليها السياح من كل مكان للاستمتاع برحلة غوص بين أسراب الأسماك والحشائش والمخلوقات البحرية والشعاب المرجانية الخلابة والنادرة مثل عروس البحر والسلاحف البحرية.

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