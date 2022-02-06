الامارات | عم الطفل المغربي يكشف عن اللقب المحبب لـ#ريان

شكرا لقرائتكم خبر عن عم الطفل المغربي يكشف عن اللقب المحبب لـ#ريان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح أحد أعمام الطفل المغربي ريان، أن #ريان طفل مثل جميع الأطفال يتميز بالطيبة.

وقال العم في حديث لمراسل قناة العربية، :"ريان لما كان حياً كان يضحك معهم ويقول لهم ليس اسمي ريان ولكن اسمي سيد ريان"، مشيرا أن "عائلته تتذكره بالخير وتتذكر لعبه في هذا المكان".

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