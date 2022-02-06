الامارات | عالم روسي يفاجئ الجميع: الجسم يشيخ عامًا عن كل يوم إصابة بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن عالم روسي يفاجئ الجميع: الجسم يشيخ عامًا عن كل يوم إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عالم الأحياء الجزيئية الروسي، مكسيم سكولاتشيف، عن مفاجأة صادمة حول تأثر جسم الإنسان بأعراض كورونا وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر الإصابة بفيروس كورونا على العمر البيولوجي للشخص.

وأوضح في حوار مع وسائل إعلام روسية، إن الشخص الذي لم يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، سيعاني من عدد من العوامل السلبية، وبإمكان هذه العوامل أن تؤدي في يوم واحد إصابة إلى شيخوخة الجسم لمدة عام كامل.

وأضاف العالم الروسي، أنه في حال لم يتلق الشخص لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا، وعانى من كورونا، فإنه في الواقع يتعرض لتأثيرات صحية، كان من المتوقع أن يمر بها الجسم في خلال 10 سنوات، لكنه يشعر بها في غضون عشرة أيام، وهو ما يشبه الشيخوخة المتسارعة.

وأشار إلى إنه على عكس عملية الشيخوخة الطبيعية، فإن آثار عدوى فيروس كورونا يمكن تلافيها من خلال علاج آثار المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا، بعد الإصابة به.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news