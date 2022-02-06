أطباء يكشفون الأسباب المحتملة لوفاة الطفل ريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حالة من الحزن سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر، ومكث بداخله لمدة 5 أيام، وفشل محاولات فرق الإنقاذ بعد جهود استمرت لنحو 5 أيام من أجل إنقاذه.

وسقط "ريان" داخل البئر، فيما التقطت الكاميرا التي تم إنزالها للطفل، لقطات له على وضعية جسد ثابتة ولا يتحرك، وكانت رأسه تنزف دما.

وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.

ويرقد جثمان "طفل البئر" في المستشفى العسكري بالعاصمة المغربية الرباط، بعد 5 أيام من التشبث بالأمل في العثور عليه وإخراجه حيا، في انتظار تشريح الجثمان، وتحديد أسباب الوفاة من قبل أطباء مختصين.

لكن ماذا عن الأسباب المحتملة لوفاة "ريان"؟.. يقول أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن انقطاع أو نقص الأكسجين، قد يكون سببا رئيسيا في وفاة الطفل المغربي.

وأضاف الطبيب في تصريحات لـ"الخليج 365": "يمكن لجسم الطفل أن يتحمل عدم تناول الشراب من 3-5 أيام وعن الطعام لمدة أكثر من ذلك تصل إلى 3 أسابيع، وذلك لأن الجسم يحتوي على مواد غذائية مخزنة به وتشمل (الجلوكوز والجليكوجين والدهون والبروتينات)، ولكن المشكلة تكمن في انقطاع الأكسجين".

وواصل الطبيب: "أخطر مرحلة تتمثل في بدء الجسم في حرق البروتينات وعضلات الجسم وتعتبر من أخطر المراحل التي تسبب حالات مرضية كبرى وتأثيرات جسيمة على الصحة".

واختتم سليمان تصريحاته: "وضعية الطفل ريان في البئر بدون حركة، أثرت كثيرا على مدى تحمل الجسم الحرمان من الطعام والشراب، بالإضافة إلى عدم التعرض لأشعة الشمس ونقص الأكسجين، جميع هذه الأمور جعلت عملية إنقاذه صعبة".

من جانبه، كشف الدكتور جمال سامي أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، أن السبب الذي يمكن أن يكون وراء وفاة الطفل ريان، هو أنه مصاباً بكسور شديدة سواء في الرأس والأطراف نتيجة السقوط.

وأضاف سامي في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة على فضائية "أون إي"،: "عملية استخراج الطفل كانت تحتاج لحرص وعناية ثم في مرحلة إدخال الأكل بعد ذلك لابد من متابعة نسبة الأملاح في الدم ويجب ادخال الطعام بكميات بسيطة تجنباً لحدوث الفشل والوفاة في حالة وجود كميات كبيرة من الطعام، فمن المحتمل أن تكون كسور الرأس والنخاع الشوكي والأطراف، من أسباب الوفاة".

أطباء يكشفون الأسباب المحتملة لوفاة ريان

من جانبها، كشفت قناة "العربية"، عن الأسباب التي فسرها الأطباء، والتي قد تكون ساهمت في وفاة الطفل المغربي "ريان"، بعد إخراجه من البئر.

وقال تقرير قناة "العربية": "الوقت الذي أمضاه ريان في قاع البئر منذ لحظة سقوطه، شمل عدة مسببات للوفاة، منها الكسور التي تعرض لها أثناء السقوط، وبرودة الجو، إضافة إلى عوامل أخرى كالتغذية والسوائل ونقص الأكسجين".

وأضاف التقرير: "للعامل النفسي أيضا دورًا كبيرًا في تعزيز الاستجابة المناعية للجسم، ويؤثر على قدرته في مقاومة كافة الصعوبات التي واجهها الطفل ريان".

وسائل إعلام مغربية تكشف الأسباب المحتملة

كما ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن ريان قضى نحو 100 ساعة داخل حفرة ضيقة في البئر، عانى خلالها من نزيف في رأسه بسبب ارتطامه بالصخور أثناء سقوطه.

وأظهرت المعاينات الطبية التي أجراها الفريق الطبي، الذي دخل إلى النفق لاستخراج الطفل ريان، أنه كان يعاني من كسور في الرقبة والعمود الفقري، وهو ما قد يكون سببا في الوفاة، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

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